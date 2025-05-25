الأحد 25 مايو 2025
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حوادث

مروحة تتسبب في حريق سوبر ماركت بمدينة نصر

مروحة تتسبب في حريق
مروحة تتسبب في حريق سوبر ماركت بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة سوبر ماركت نشب به حريق بأحد العقارات في شارع حسين عبد القادر المتفرع من شارع حسن المأمون بمدينة نصر، دون وقوع أي إصابات لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وكشفت التحقيقات أن ماسا كهربائيا من المروحة وراء اندلاع النيران وتبين أن الخسائر بلغت قيمتها 200 ألف جنيه.

حريق سوبر ماركت بمدينة نصر

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من الأهالى باندلاع حريق داخل سوبر ماركت بأحد العقارات فى شارع حسين عبد القادر المتفرع من شارع حسن المأمون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات أو خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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