الصحة: إغلاق عيادة تجميل غير مرخصة بالشيخ زايد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق عيادة zayed beauty clinic للتجميل، والكائنة بمنطقة الشيخ زايد، محافظة الجيزة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.

تشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة

تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة قامت بالمرور على العيادة المذكورة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تم العثور على أدوية وحقن مجهولة المصدر داخل المنشأة.

غلق وتشميع العيادة وتحرير محضر

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، غلق و"تشميع" العيادة، وتحرير محضر بالأدوية التي تم ضبطها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعا "زكي"، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية آمنة، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

شارك في تنفيذ الحملة كل من الدكتور رامي إبراهيم عبد البديع مدير إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة، والدكتور أحمد زكي مسؤول إدارة العلاج الحر بالشيخ زايد، وفريق العلاج الحر بالمديرية.

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