خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال زيارته لجناح الهيئة المشارك بالمعرض الطبي المصاحب للمؤتمر الطبي الأفريقي الرابع Africa Health ExCon 2025، والذي يُقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

تقديم نموذج متطور للسياحة العلاجية بمعايير عالمية لأكثر من 25 ألف وافد أجنبي

وأشاد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان خلال تفقده جناح الهيئة بما حققته هيئة الرعاية من إنجازات ملموسة، لافتًا إلى جهود الهيئة المتميزة في تقديم نموذج متطور للسياحة العلاجية بمعايير عالمية لأكثر من 25 ألف وافد أجنبي.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان على ضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي لتسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتسهيل وصول الخدمة الطبية بطرق أكثر كفاءة وفعالية، مشيرًا أن الجناح الخاص بهيئة الرعاية الصحية يُجسد هذا التوجه من خلال ما يقدمه من حلول رقمية مبتكرة وتجارب متطورة في تقديم الخدمة الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن جناح هيئة الرعاية يعد منصة لإبراز نجاحات مصر في تطوير منظومة الرعاية الصحية وفق أحدث المعايير الدولية ومنبر لتأكيد رغبتنا في دعم الأشقاء الأفارقة ونقل الخبرات التشغيلية للقارة السمراء.

ولفت إلى أن نسخة مؤتمر الصحة الأفريقي لهذا العام ستشهد توقيع 15 اتفاقية وتعاقد في مجالات السياحة العلاجية للأشقاء الأفارقة وكذلك شراكات استراتيجية لإصلاح النظم الصحية في عدد من دول القارة الأفريقية.

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