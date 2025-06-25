الأمل معلق بالهلال السعودي، 4 فرق عربية على رأس المغادرين لمونديال الأندية

بخروج الترجي التونسي بعد خسارته أمام تشيلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة، تبخرت أحلام 4 فرق عربية في استكمال مشوار منافسات كأس العالم للأندية 2025 التي تقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانضم الترجي إلى الوداد المغربي والعين الإماراتي من المجموعة السابعة، والأهلي المصري من الأولى، بينما تبقى فرصة الهلال السعودي في التأهل إلى ثمن النهائي قائمة من المجموعة الثامنة.

وتأهل تشلسي عن المركز الثاني خلف فلامنجو البرازيلي الذي تعادل مع لوس أنجلوس إف سي الأمريكي 1-1 في أورلاندو، علما أنه ضمن الصدارة قبل انطلاق هذه الجولة.

وبدا أن الترجي تأثر بغياب نجمه الجزائري يوسف بلايلي الموقوف، فلم تكتمل هجماته وفشل بالتسديد على المرمى طوال المباراة، مقابل سيطرة شبه مطلقة من تشلسي الذي دخل المباراة من دون عدد من لاعبيه الأساسيين.

وأثمر ضغط تشلسي في نهاية الشوط الأول عن هدفين في دقيقتين، الأول برأسية توسين أدارابيويو والثاني بتسديدة ليام ديلاب.

وفي نهاية الشوط الثاني، سجل البديل تايريك جورج الثالث بتسديدة قوية حاول حارس الترجي بشير بن سعيد التصدي لها، لكنها أكملت طريقها إلى المرمى.

وفقدت العديد من الأندية فرصتها في مواصلة مشوار المونديال قبل استكمال منافسات الجولة الأخيرة للمجموعات المتبقية الخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة.

وشهدت قائمة المغادرين مفاجأة مدوية بخروج أتلتيكو مدريد الإسباني مبكرًا كما ودع بوكا جونيورز الأرجنتيني أيضًا من الدور الأول وبورتو البرتغالي.

وفيما يلي الأندية التي غادرت رسميًا كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن:

1. بورتو البرتغالي.

2. الأهلي المصري.

3. أتلتيكو مدريد الإسباني.

4. سياتل ساوندرز الأمريكي.

5. بوكا جونيورز الأرجنتيني.

6. أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

7. الترجي التونسي.

8. لوس أنجلوس الأمريكي.

9. أوراوا ريدز الياباني.

10. أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

11. الوداد المغربي.

12. العين الإماراتي.

13. باتشوكا المكسيكي.

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