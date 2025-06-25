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رياضة

ملياردير ألماني يبيع حصته بنادي هامبورج

ملعب فريق هامبورج
ملعب فريق هامبورج الألماني، فيتو

هامبورج ، يرغب كلاوس مايكل كون، وهو من أشهر المليارديرات بألمانيا، في بيع 7.5 % من حصته في نادي هامبورج، وذلك بعد عودة الفريق للدوري الألماني لكرة القدم.

قال رجل الأعمال البالغ من العمر 88 عامًا في تصريحات لموقعي "تي أونلاين" و"هامبورجر أبندبلات" أمس الثلاثاء: "المحادثات تدور حول بيع حصة وإعادة استثمار، لكن لم يحسم أي شيء بعد".

فريق هامبورج الألماني، فيتو
فريق هامبورج الألماني، فيتو

غموض حول هوية المشتري

ولم يكشف كون عن هوية المشتري المحتمل للأسهم، ويملك كون 21% من النادي مقابل 70% في يد أعضاء النادي.

وقال إيرك هوير، المدير المالي بـنادي هامبورج، هذا الأسبوع، أن النادي بات بلا ديون في الوقت الحالي.

 

هامبورج يعود إلى الدوري الألماني

وتوقعت وسائل إعلام ألمانية أن كون يرغب في تقليل حصته بالنادي الآن لأنه سيحصل على سعر أفضل. وكان هامبورج، بطل أوروبا 1983، قد عاد إلى الدوري الألماني الممتاز للمرة الأولى منذ عام 2018.

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