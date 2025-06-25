ملياردير ألماني يبيع حصته بنادي هامبورج

هامبورج ، يرغب كلاوس مايكل كون، وهو من أشهر المليارديرات بألمانيا، في بيع 7.5 % من حصته في نادي هامبورج، وذلك بعد عودة الفريق للدوري الألماني لكرة القدم.

قال رجل الأعمال البالغ من العمر 88 عامًا في تصريحات لموقعي "تي أونلاين" و"هامبورجر أبندبلات" أمس الثلاثاء: "المحادثات تدور حول بيع حصة وإعادة استثمار، لكن لم يحسم أي شيء بعد".

فريق هامبورج الألماني، فيتو

غموض حول هوية المشتري

ولم يكشف كون عن هوية المشتري المحتمل للأسهم، ويملك كون 21% من النادي مقابل 70% في يد أعضاء النادي.

وقال إيرك هوير، المدير المالي بـنادي هامبورج، هذا الأسبوع، أن النادي بات بلا ديون في الوقت الحالي.

هامبورج يعود إلى الدوري الألماني

وتوقعت وسائل إعلام ألمانية أن كون يرغب في تقليل حصته بالنادي الآن لأنه سيحصل على سعر أفضل. وكان هامبورج، بطل أوروبا 1983، قد عاد إلى الدوري الألماني الممتاز للمرة الأولى منذ عام 2018.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.