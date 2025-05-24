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رياضة

مدرب بيراميدز تعليقا علي التعادل مع صن داونز: هدف الكرتي مكافأة للفريق البطل

يورتشيتش، فيتو
يورتشيتش، فيتو

مباراة صن داونز وبيراميدز، قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز: إنه فخور بالأداء الذي قدمه فريقه في مواجهة فريق كبير بحجم صن داونز صاحب الخبرات الكبيرة في دوري أبطال أفريقيا، موضحا أن بيراميدز قدم مباراة غاية في القوة، وكان الأفضل في أغلب أوقات اللقاء، ولولا سوء الحظ لسجل العديد من الأهداف، ولكن في النهاية هدف وليد الكرتي في آخر الدقائق هو بمثابة مكافأة لهذا الفريق البطل صاحب الشخصية العظيمة.

تصريحات مدرب بيراميدز 

أضاف يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي أنه حزين لضياع عدة فرص ولكنه سعيد بالتعادل والأداء الرائع للاعبين وشخصيتهم الرائعة وعودتهم القوية رغم التأخر بهدف، وهذه هي الشخصية التي بناها منذ توليه المهمة، وهو ما تكرر كثيرا هذا الموسم في الدوري والبطولة القارية بالعودة من التأخر والتسجيل والفوز وهو ما يعبر عن شخصية مثالية للاعبيه.

المدير الفني أكد أن لاعبيه كانوا أبطالا ويستحقون التحية على أدائهم الرائع، ولكن في النهاية الفريق لم يحقق أي شيء حتى الآن وما حدث أننا أنهينا الشوط الأول فقط وأمامنا شوطا ثانيا في مصر بعد أسبوع فقط ولابد معه من الفوز وحصد اللقب الغالي.

مباراة صن داونز ضد بيراميدز 

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، خطف فريق بيراميدز تعادلا ثمينا خارج ملعبه أمام ماميلودي صن داونز بهدف لمثله علي ملعب "لوفتس فيرسفيلد" في بريتوريا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بجنوب إفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025 

وسجل لوكاس ريبيرو لاعب صن داونز هدف فريقه الأول في مرمى بيراميدز بالدقيقة 54 من المباراة.

جاء الهدف من عرضية من الجانب الأيسر وتسديدة قوية تصدى لها محمد الشيبي ثم ارتدت الى صن داونز وتمريرة أرضية وصلت عند لوكاس ريبيرو استلمها وسددها قوية الى داخل الشباك

ونجح وليد الكرتي في تسجيل هدف التعادل لفريق بيراميدز في الوقت القاتل بالدقيقة 94.

وجاء الهدف عن طريق عرضية من مهند لاشين مرت من أمام دفاع صنداونز قابلها وليد الكرتي برأسية قوية داخل الشباك ليقتنص "السماوي" تعادلًا ثمينًا من بريتوريا

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

 

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، تشير مؤشرات البحث عن موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة بعد تعادل السماوي بموقعة الذهاب بجنوب افريقيا.

 

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره صن داونز في الثامنة من مساء الأحد الأول من يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في لقاء إياب نهائي دوري ابطال افريقيا

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