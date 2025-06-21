مدرب بيراميدز يرفض رحيل ثلاثي الفريق في الميركاتو الصيفي إلا بهذا الشرط

رفض الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز السماح برحيل الثلاثي الكونغولي فيستون ماييلي والمغربيان وليد الكرتي ومحمد الشيبي بالميركاتو الصيفي الجاري.

واشترط مدرب بيراميدز ضرورة التعاقد مع صفقات سوبر ولاعبين ذي خبرات أفريقية ودولية حال السماح للثلاثي بالرحيل.

وبرر يورتشيتش ذلك بمنافسة الفريق في العديد من البطولات الموسم القادم سواء محليا وأفريقيا ودوليا لذلك يجب الحفاظ علي الهيكل الأساسي للفريق.

موقف مدرب بيراميدز من رحيل ثلاثي الفريق

وتلقي الثنائي ماييلي والشيبي عرضين من نادي الفتح السعودي للحصول على خدماتهما بفترة الانتقالات الصيفية الحالية كما تلقي الكرتي بعض العروض من أندية الدوري المصري أبرزها الزمالك.

وقاد الثلاثي فريقهم للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ بيراميدز والمنافسة علي لقب الدوري المصري وكأس مصر.

ماييلي هداف دوري أبطال أفريقيا

واحتل فيستون ماييلي صدارة جدول ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف، يليه الثنائي المصري إمام عاشور لاعب الأهلي، وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز صاحبا الخمسة أهداف.

وسجل المهاجم الكونغولي 20 هدفًا مع بيراميدز خلال 38 مباراة خاضها على مستوى جميع البطولات بالموسم الحالي.

وينتهي عقد ماييلي في يونيو 2026 وجاري الاتفاق معه من أجل تمديد عقده.

وانضم المغربي وليد الكرتي صاحب الـ31 عاما إلى بيراميدز قادما من الوداد المغربي في سوق انتقالات صيف 2021 لمدة أربع مواسم وقام مؤخرا بتجديد عقده مع النادي.

وحقق مع الوداد الدوري المغربي ٤ مرات بجانب لقب دوري أبطال أفريقيا ولقب آخر للسوبر الإفريقي خلال الفترة منذ 2013 وحتى 2021، بعدما انضم له قادما من أوليمبك خريبكة.

وانضم المغربي محمد الشيبي صاحب الـ 30 عاما إلي بيراميدز موسم 2022 قادما من الجيش الملكي وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري وقام لتحديد عقده حتى 2028.

لعب الشيبي مع بيراميدز في الموسم المنقضي 38 مباراة في مختلف المسابقات أحرز خلالهم 18 هدفًا وصنع هدفين.

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