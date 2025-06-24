انتهاء أعمال معالجة تسريب المياه الجوفية بنفق جمال عبد الناصر بالإسماعيلية (صور)

أنهت مديرية الطرق والنقل، في محافظة الإسماعيلية، أعمال معالجة تسريب المياه الجوفية بنفق جمال عبد الناصر، والتي قد ظهرت مؤخرًا وتسببت في تأثيرات على سلامة طبقة الرصف وحركة المرور.

اتخاذ كافة الخطوات العاجلة لوقف التسريب

وتم تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة بناءً على التشخيص الهندسي للمشكلة والذى تم من خلال لجنة من مهندسي الطرق بمديرية الطرق بالإسماعيلية.

وقف تسرب المياه

حيث تم اتخاذ خطوات عاجلة لوقف تسريب المياه، أعقبها تنفيذ المعالجة الكاملة من خلال إعادة تأهيل النفق وإعادة رصفه، وتركيب أغطية شبكية للفتحات الجانبية "الجريللات"، انتهت باستكمال أعمال التخطيط المروري لضمان انسيابية الحركة.

نفق جمال عبد الناصر بالإسماعيلية، فيتو

عمل النفق بطاقة كاملة

وأكد المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، أن النفق يعمل حاليًا بكامل طاقته واتساعه، بعد الانتهاء من كافة الأعمال المطلوبة، وقد تمت الأعمال بدقة وسرعة في التنفيذ، وبتنسيق مع الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات الكاملة لضمان السلامة، والتي تطلبت غلق النفق بشكل جزئي خلال فترات العمل وتحويلات مرورية مؤقتة، وتتوجه المحافظة بالشكر والتقدير للمواطنين على تعاونهم وتفهمهم أثناء تنفيذ الأعمال.





نفق جمال عبد الناصر بالإسماعيلية، فيتو

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بسرعة إنهاء أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والحرص على إيجاد حلول أكثر استدامة لمشروعات البنية التحتية داخل نطاق المحافظة.

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