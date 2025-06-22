الأحد 22 يونيو 2025
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رئيس منطقة الإسماعيلية يتابع امتحانات الثانوية الأزهرية (صور)

رئيس منطقة الإسماعيلية
رئيس منطقة الإسماعيلية يتابع امتحانات الثانوية الأزهرية

اجرى الدكتور أحمد بيومي، الوكيل الشرعي لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، والقائم بأعمال رئيس المنطقة، يرافقه أيمن علم الدين، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، وعبد الباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات مادة الصرف لطلاب القسم الأدبي.  

اللجان الامتحانية المستهدفة خلال الزيارة 

واستهدفت الزيارة المرور على لجان إدارة الإسماعيلية الأزهرية، والتي تشمل لجنة معهد فتيات الإسماعيلية الثانوية والتي تضم لجان (معهد فتيات السحارة، لجنة معهد فتيات عين غصين). 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

الاطمئنان على سير الامتحانات 

واطمأن فضيلة الدكتور أحمد بيومي، على انتظام دخول الطلاب إلى اللجان، وحُسن سير العمل داخلها، والتزام جميع المشاركين في أعمال الامتحانات بالتعليمات والإجراءات المنظمة.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

الاستماع إلى آراء الطلاب حول الامتحان 

كما حرص على الاستماع لآراء الطلاب بشأن مستوى الامتحان، وتأكد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية من انتظام الامتحانات في أجواء من العدالة والانضباط، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 

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