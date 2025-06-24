مفاجأة في تل أبيب، قيادة الاحتلال في حالة ذهول من انتقادات ترامب العلنية لها

أفادت شبكة NBC News الأمريكية، نقلًا عن مصدر مطلع، أن قيادة الاحتلال شعرت بالذهول من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي انتقد فيها إسرائيل وإيران بشكل علني ولاذع في وقت حساس تشهده المنطقة.

انتقادات علنية غير معتادة من ترامب تجاه إسرائيل

وبحسب المصدر، فإن المسؤولين الإسرائيليين لم يتوقعوا أن يُدلي ترامب بتصريحات علنية يشكك فيها في أهداف الطرفين من الحرب، ويصرح بأنه دمر منشآت إيران النووية ثم "أوقف الحرب"، معتبرين أن اللغة العلنية "كسرت البروتوكول السياسي المعتاد".

انعكاسات على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية

وزعمت الشبكة الأمريكية أن هذه التصريحات قد تعقّد الموقف السياسي والدبلوماسي بين واشنطن وتل أبيب خلال الفترة المقبلة.

في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، كشف مسؤول إسرائيلي لموقع “أكسيوس” الأمريكي كواليس المحادثة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مسؤول إسرائيلي لموقع “أكسيوس” إن ترامب اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء وطلب منه عدم شن هجوم على إيران إطلاقا”.

وكشف مسؤول في البيت الأبيض لـ”أكسيوس” أن ترامب كان “غاضبا وتحدث بلهجة حادة ومباشرة” خلال المكالمة الهاتفية مع نتنياهو، مشيرا إلى أن “ترامب أوضح لنتنياهو ما يجب فعله لمنع انهيار وقف إطلاق النار. وقد أدرك رئيس الوزراء الإسرائيلي خطورة الوضع والمخاوف التي أعرب عنها الرئيس”.

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