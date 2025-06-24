أكسيوس: نتنياهو أبلغ ترامب بأنه لا يستطيع إلغاء الهجوم على إيران

أفادت شبكة “أكسيوس”الامريكية، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل برئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وطلب منه عدم مهاجمة إيران إطلاقا.

وأوضحت أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: “نتنياهو أبلغ ترامب بأنه لا يستطيع إلغاء الهجوم على إيران، وهناك حاجة إلى رد ما على انتهاك إيران لوقف إطلاق النار”.

وتابعت أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: “تقرر تقليص الهجوم بشكل كبير وإلغاء استهداف عدد كبير من الأهداف".

وقبل وقت سابق حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إسرائيل من انتهاك سيادة إيران قائلا: “إذا ألقيتم القنابل على إيران مجددًا فهذا انتهاك جسيم وعليكم إعادة طياريكم فورًا”.

ترامب: أعيدوا طياريكم إلى أماكنهم فورًا ولا تلقوا القنابل

وقال: “إسرائيل نفذت مهمة اليوم وعليهم أن يلتزموا الهدوء”، مضيفًا: “أعيدوا طياريكم إلى أماكنهم فورًا ولا تلقوا القنابل، على إسرائيل أن تهدأ وسأرى إذا كان بإمكانى إيقافها".

إسرائيل وإيران انتهكتا اتفاق وقف إطلاق النار

قال ترامب:" إن إسرائيل وإيران انتهكتا اتفاق وقف إطلاق النار".

وأوضح ترامب بحسب قناة الجزيرة أنه ليس راضيًا عن إسرائيل ولا إيران.

قدرات إيران النووية انتهت ولن تعيد بناء برنامجها النووى أبدًا

وأوضح ترامب أن قدرات إيران النووية انتهت ولن تعيد بناء برنامجها النووى أبدًا.

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