غضب ولهجة حادة، موقع أكسيوس يكشف كواليس مكالمة ترامب الأخيرة مع نتنياهو

كشف مسؤول إسرائيلي لموقع “أكسيوس” الأمريكي كواليس المحادثة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ترامب يطالب نتنياهو بعدم شن هجوم على إيران إطلاقا

وقال مسؤول إسرائيلي لموقع “أكسيوس” إن ترامب اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء وطلب منه عدم شن هجوم على إيران إطلاقا”.

وكشف مسؤول في البيت الأبيض لـ”أكسيوس” أن ترامب كان “غاضبا وتحدث بلهجة حادة ومباشرة” خلال المكالمة الهاتفية مع نتنياهو، مشيرا إلى أن “ترامب أوضح لنتنياهو ما يجب فعله لمنع انهيار وقف إطلاق النار. وقد أدرك رئيس الوزراء الإسرائيلي خطورة الوضع والمخاوف التي أعرب عنها الرئيس”.

مقاتلات إسرائيلية نفذت هجومًا استهدف مواقع داخل طهران

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، بأن مقاتلات إسرائيلية نفذت هجومًا استهدف مواقع داخل العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في أعقاب مكالمة هاتفية جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الهجوم جاء عقب المحادثة مباشرة، واستهدف “هدفًا رمزيًا” في إيران، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية محلية بسماع دوي انفجارين في العاصمة طهران.

هناك حاجة إلى رد فعل على انتهاك إيران لوقف إطلاق النار

وقال مسؤول إسرائيلي لموقع “أكسيوس” الأمريكي إن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء وطلب منه عدم شن هجوم على إيران إطلاقا”.

وذكر أن “نتنياهو أبلغ ترامب بأنه لا يستطيع إلغاء الضربة، وأن هناك حاجة إلى رد فعل على انتهاك إيران لوقف إطلاق النار. في النهاية، تقرر تقليص حجم الضربة بشكل كبير، وإلغاء الهجوم على عدد كبير من الأهداف، وضرب هدف واحد فقط”.

وفي السياق، ذكرت هيئة البث الاسرائيلية نقلا عن مصدر إسرائيلي أن إسرائيل ستشن هجوما على هدف واحد في إيران بموافقة أمريكية، مؤكدا أن “الهدف سيكون رمزيا ولن يكون في طهران”.

وقال مصدر أمني للقناة 12 إن “بعض الطائرات التي كان من المقرر استخدامها لمهاجمة إيران أعيدت إلى إسرائيل”، وذلك بعد التحذير الذي وجهه ترامب.

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