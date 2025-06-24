الثلاثاء 24 يونيو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: نركز الآن على إسقاط حماس واستعادة الرهائن من غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، مساء اليوم الثلاثاء: "الآن نعود إلى التركيز على قطاع غزة من أجل استعادة الرهائن وإسقاط حكم حماس".

 

مقتل وإصابة 10 جنود بجيش الاحتلال في حدث أمني بغزة

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الحدث الأمني الخطير الذي وقع في خان يونس بقطاع غزة أسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 7 آخرين، بعضهم في حالة حرجة للغاية.

ووفق التقارير، تم نقل المصابين الإسرائيليين بطائرات مروحية إلى مستشفيات داخل إسرائيل وسط تكتم شديد على تفاصيل الحادث، بينما فرضت الرقابة العسكرية حظرًا على نشر المزيد من المعلومات.

 

 

وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

وصباح اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران دخل حيز التنفيذ "الرجاء عدم انتهاكه".

وكتب الرئيس الأمريكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "وقف إطلاق النار سار حاليا أرجو عدم خرقه، دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

 

دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، الثلاثاء، حيز التنفيذ رغم الغموض الذي دار بشأن الإعلان عن هذا الاتفاق وتضارب بعض المعلومات عن حقيقته.

وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، فجر الثلاثاء، التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، وهو الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في الوقت ذاته الذي أفادت فيه إسرائيل بسقوط صواريخ جديدة أُطلقت من إيران.

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جيش الاحتلال حماس قطاع غزة غزة إسرائيل اسرائيل وايران ترامب

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