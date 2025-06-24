إصابة عدد من جنود الاحتلال في كمين بغزة واشتعال النيران في مركبات عسكرية

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع "حدث أمني صعب" في قطاع غزة وبالتحديد شرق خان يونس، أسفر عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، مشيرة إلى أن عمليات الإجلاء جارية حاليًا من موقع الحادث، مع اشتعال مركبات عسكرية بالنيران.

ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية: إلى أن مسلحين نصبوا كمينا لقوة عسكرية وكمينا آخر لقوة الإنقاذ.

نقل المصابين الإسرائيليين بطائرات مروحية عسكرية

وبحسب التقارير الأولية، تم نقل المصابين بطائرات مروحية عسكرية إلى مستشفيات داخل إسرائيل، في ظل استمرار التعتيم الإعلامي الذي تفرضه الرقابة العسكرية على تفاصيل العملية.

تصاعد التوتر في قطاع غزة

ويأتي هذا الحادث في وقت يشهد فيه القطاع توترًا ميدانيًا متصاعدًا، وسط تحذيرات من انهيار أي جهود محتملة للتهدئة في ظل التصعيد المستمر.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة برميلية شديدة الانفجار في محيط مسجد الكتيبة وسط خان يونس بقطاع غزة.

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 77 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم بينهم 54 من منتظري المساعدات.

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