إعلام عبري: مقتل وإصابة 10 جنود بجيش الاحتلال في حدث أمني بغزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن الحدث الأمني الخطير الذي وقع في خان يونس بقطاع غزة أسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 7 آخرين، بعضهم في حالة حرجة للغاية.

عمليات إجلاء عاجلة للمصابين الإسرائيليين

ووفق التقارير، تم نقل المصابين الإسرائيليين بطائرات مروحية إلى مستشفيات داخل إسرائيل وسط تكتم شديد على تفاصيل الحادث، بينما فرضت الرقابة العسكرية حظرًا على نشر المزيد من المعلومات.

توتر ميداني متصاعد

يأتي هذا التطور في ظل تصعيد ميداني واسع بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل المسلحة في قطاع غزة، حيث تشير التقديرات إلى أن الحادث قد يُعيد إشعال المواجهات بقوة في الساعات المقبلة.

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