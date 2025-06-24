وسائل إعلام عبرية: حدث أمني صعب في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع حدث أمني صعب في قطاع غزة في خبر عاجل دون الكشف عن تفاصيل.

فصائل المقاومة تعلن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية وسط خان يونس

بدورها، أعلنت الفصائل الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة برميلية شديدة الانفجار في محيط مسجد الكتيبة وسط خان يونس بقطاع غزة.

مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 12 آخرين في الهجوم الصاروخي الإيراني على بئر السبع

في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن مقتل أحد جنوده في القصف الصاروخي الإيراني على بئر السبع صباح اليوم.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت فجر اليوم الثلاثاء، عن تعرض دولة الاحتلال لهجوم صاروخي إيراني واسع النطاق، في واحدة من أعنف الضربات منذ اندلاع التصعيد بين الطرفين.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 12 آخرين في الهجوم الصاروخي الإيراني على بئر السبع.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي ذكرت أن إيران أطلقت 11 صاروخا على إسرائيل في 5 دفعات.

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