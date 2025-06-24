التصريح بدفن جثتي شخصين في واقعة سقوط سور داخل فيلا بالرحاب

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بالتصريح بدفن جثة شخصين لقيا مصرعهما، جراء سقوط سور حائط بجوار حمام سباحة خاص ارتفاعه 5 أمتار داخل فيلا بمدينة الرحاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث الجنائية حول الحادث، ودفعت هيئة الإسعاف بسيارة لنقل الجثث لأقرب مستشفى.

وكانت مباحث قسم شرطة الرحاب تلقت بلاغا يفيد بسقوط حائط داخل حمام سباحة خاص باحدي الفيلات الخاصة بدائرة القسم وسقوط ضحايا، علي الفور انتقلت قوة امنية الي مكان البلاغ

وبالفحص تبين سقوط حائط علي حمام سباحة متواجد داخل فيلا خاصة بمنطقة الرحاب، وقد أسفر الحادث عن مصرع شخصين.

وتم نقل جثث المتوفين الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

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