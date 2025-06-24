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قبل جولة الحسم، ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية 2025

الترجي التونسي وفلامنجو،
الترجي التونسي وفلامنجو، فيتو

كأس العالم للأندية 2025، يعرض موقع فيتو ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية 2025 قبل انطلاق الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. 

المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية 2025 

وتضم المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية 2025 كل من فلامنجو ولوس أنجلوس والترجي التونسي وتشيلسي الإنجليزي. 

يستعد فريق فلامنجو البرازيلي، لمواجهة نظيره لوس أنجلوس الأمريكي، فجر غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية. 

 

موعد مباراة فلامنجو ولوس أنجلوس 

تنطلق مباراة فلامنجو ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025 فجر الأربعاء في تمام الساعة الرابعة صباحا.

ويستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لمواجهة نظيره الترجي التونسي، فجر غدا الأربعاء 25 يونيو، في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة تشيلسي والترجي في كأس العالم للأندية 2025 

يلاقي الترجي التونسي نظيره تشيلسي فجر غدا الأربعاء 25 يونيو، في تمام الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي والترجي في كأس العالم للأندية 2025 

تنقل مباراة تشيلسي والترجي في كأس العالم للأندية 2025، عبر تطبيق DAZN الناقل الحصري للبطولة.

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية 2025 

1-فلامنجو البرازيلي 6 نقاط 

2- تشيلسي 3 نقاط 

3- الترجي التونسي 3 نقاط 

4- لوس أنجلوس 0 نقاط 

موعد مباراة فلامنجو ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

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