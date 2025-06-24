موعد مباراة فلامنجو ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

كأس العالم للأندية 2025، يستعد فريق فلامنجو البرازيلي، لمواجهة نظيره لوس أنجلوس الأمريكي، فجر غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك فلامنجو ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025 في مجموعة تضم أيضا الترجي التونسي وتشيلسي الإنجليزي.

موعد مباراة فلامنجو ولوس أنجلوس

تنطلق مباراة فلامنجو ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025 فجر الأربعاء في تمام الساعة الرابعة صباحا.

القنوات الناقلة لمباراة فلامنجو ولوس أنجلوس

مباراة فلامنجو ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025 تنقل عبر تطبيق DAZN الناقل الحصري لمونديال الأندية.

ويتصدر فلامنجو المجموعة برصيد 6 نقاط فيما يأتي لوس أنجلوس في المركز الأخير بدون نقاط.

لاعب فلامنجو يكشف أسباب الفوز أمام تشيلسي في مونديال الأندية

فيما أعرب جورجينيو، لاعب وسط فلامنجو، عن سعادته الكبيرة بالفوز على تشيلسي 3-1، ضمن المجموعة الرابعة بكأس العالم للأندية.

وانتقل جورجينيو إلى فلامنجو هذا الصيف قادما من آرسنال، وساهم في فوز فريقه الجديد واقترابه من بلوغ الدور ثمن النهائي.

وقال جورجينيو، في تصريحات لشبكة "دازن" بعد المباراة: "أعتقد أن النتيجة تتحدث عن نفسها. بالنظر للمباراة وكيف جرت، لعبنا كرة قدم جميلة وقدمنا أداءً رائعًا على أرض الملعب، العمل الجماعي والثقة في الخطة كانا مفتاح الانتصار".

وشدد: "عندما احتجنا للانتظار، انتظرنا، وعندما احتجنا للضغط، وضعناهم تحت الضغط. عملنا كثيرًا على كيفية إلحاق الضرر بهم، آمنا بما نقوم به، ودفعنا جميعًا في نفس الاتجاه".

وعن حديث المدرب فيليبي لويس بين الشوطين، أوضح جورجينيو الذي فاز مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2021: "كنا واثقين جدًا من أنفسنا، ونعلم أن التفاصيل تصنع الفارق في مثل هذه المباريات الكبيرة. كنا جيدين جدًا في الشوط الأول، فقلنا لأنفسنا: لنواصل الضغط".

وأتم تصريحاته قائلًا: "لقد ضغطنا في الشوط الأول ونجح الأمر، لذلك كنا نعلم أننا بحاجة لفعل المزيد في الشوط الثاني، وهذا ما قمنا به. وجدنا الثغرات الصغيرة التي يمكن أن نؤذيهم من خلالها".

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