الأزهر يعرب عن تضامنه مع قطر ويطالب بضرورة احترام استقلال الدول وسيادتها

أعرب الأزهر الشريف عن تضامنه مع دولة قطر الشقيقة، وطالب بضرورة احترام استقلال الدول وسيادتها على جميع ترابها وكامل أراضيها.

الأزهر: الحوار المؤدِّي إلى السلام العادل والدائم هو وحده من يضع نهاية للحروب

وقال الأزهر الشريف انه يؤمن بأنَّ صليل السلاح لا يُوقف الحروب، ولا يطفئ نيرانها، وأنَّ الحوار المؤدِّي إلى السلام العادل والدائم هو وحده من يضع نهاية للحروب، وحدًّا للأسباب التافهة التي تبعثها من مراقدها حسب الأهواء أو الأغراض الإقليمية.

واكدت مؤسسة الأزهر الشريف أنها تشجع كلَّ التشجيع جهود تحقيق السلام الدائم والعادل، وسرعة وقف القتال، وتمكين شعوب الدول النامية من حياة كريمة تنعم بها هي وأبناؤها وبناتها وأطفالها، كما تنعم سائر الشعوب الأخرى التي قررت وقف أي نزاع يؤدي إلى إراقة دماء أبنائها.

الأزهر الشريف يدعو الأمة الإسلامية إلى ضرورة إحياء مبدأ «السلام العادل»

ودعا الأزهر الشريف الأمة الإسلامية إلى ضرورة إحياء مبدأ «السلام العادل» والتمسك به في وقف نزاعاتها الدائرة بينها وبين أبنائها، يذكرها بالأمر الإلهي الموجه إلى نبيها الكريم -صلوات الله وسلامه عليه- في قوله تعالى في القرآن الكريم: {وَإنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ} [الأنفال: 61].

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