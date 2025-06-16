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طلاب البرامج المميزة يودعون حياة جامعة القناة بطرق مبتكرة (فيديو وصور)

طلاب البرامج المميزة
طلاب البرامج المميزة بجامعة القناة يودعون حياة الجامعة

نظم عدد من طلاب البرامج المتميزة، بكليتي الآداب والتجارة بجامعة قناة السويس، احتفالية كبرى بمنطقة المسطحات الخضراء الواقعة على الطريق الدائري بمحافظة الإسماعيلية، وذلك احتفالا بانتهاء السنة النهائية لهم بالجامعة.  

الاحتفال بنهاية حياة الجامعة 

و احتفل طلاب جامعة قناة السويس بنهاية أيام الامتحانات بطرق مختلفة عن الطرق المعهودة الاحتفالات حيث حرص البعض على اهداء زملائهم  باقات من الورود. 

 

يودعون حياة الجامعة بالمزمار والطبل البلدى 

فيما قام البعض الآخر بجلب المزمار والطبل البلدى للعزف والرقص ابتهاجا بانتهاء اخر مراحل الدراسة وبداية مراحلة جديدة من الحياة وسط زغاريد الطالبات.  

 

ابتكار طرق جديدة لوداع حياة الجامعة 

أما طلاب البرامج المميزة بكلية التجارة بـجامعة قناة السويس، فابتكروا طريقة جديدة للاحتفال برزت في ارتداء تيشرتات بيضاء والتوقيع عليها بأقلام ملونة لا يمكن محوها. 

وانخرط الجميع في تدوين العبارات التي تدل على المحبة والصداقة والأمل في مستقبل مشرق، مع التعهد بعدم انقطاع العلاقات الإنسانية بين الجميع.  

 

ومن جهة أخرى تحرص كليات جامعة قناة السويس على عقد حفلات تخرج رسمية طبقا لبروتوكول الجامعة الرسمي وطبقا لتوجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس. 

وتعقد حفلات التخرج الرسمية بالتنسيق مع الدفعة النهائية لكل كلية وبرنامج وعقب إعلان النتائج. 

 

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