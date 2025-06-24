بعد تهديده للاحتلال، ترامب: إسرائيل لن تُهاجم إيران.. وطهران لن تعيد منشآتها النووية

بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة طمأنة لدولة إيران، وأكد للجانب الإيراني أن إسرائيل لن تهاجم إيران، وجميع الطائرات ستعود أدراجها، ولن يصاب أحد بالأذى.

ترامب يبعث برسالة طمأنة لإيران

وفي الوقت الذي طالب ترامب من إسرائيل ألا تلق بقنابلها على إيران، أكد أن إسرائيل إن فعلت ذلك فإنها ستكون قامت بانتهاك جسيم لوقف إطلاق النار.

كما قال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "إسرائيل لن تُهاجم إيران. جميع الطائرات ستعود أدراجها، مُلوّحةً لإيران. لن يُصاب أحد بأذى، وقف إطلاق النار ساري المفعول. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر. دونالد ج. ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية"

وأضاف ترامب "إيران لن تُعيد بناء منشآتها النووية أبدًا!"

كما أكد ترامب في رسالته مهددًا إسرائيل " إسرائيل. لا تُلقِ تلك القنابل. إن فعلتَ ذلك، فهذا انتهاكٌ جسيم. أعيدوا طياريكم إلى ديارهم الآن. دونالد ج. ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية"





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