الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

بعد تهديده للاحتلال، ترامب: إسرائيل لن تُهاجم إيران.. وطهران لن تعيد منشآتها النووية

ترامب يهدد إسرائيل
ترامب يهدد إسرائيل ويطمأن إيران، فيتو

بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  رسالة طمأنة لدولة إيران، وأكد للجانب الإيراني أن إسرائيل لن تهاجم إيران، وجميع الطائرات ستعود أدراجها، ولن يصاب أحد بالأذى.

ترامب يبعث برسالة طمأنة لإيران

وفي الوقت الذي طالب ترامب من إسرائيل ألا تلق بقنابلها على إيران، أكد أن إسرائيل إن فعلت ذلك فإنها ستكون قامت بانتهاك جسيم لوقف إطلاق النار.

كما قال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "إسرائيل لن تُهاجم إيران. جميع الطائرات ستعود أدراجها، مُلوّحةً لإيران. لن يُصاب أحد بأذى، وقف إطلاق النار ساري المفعول. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر. دونالد ج. ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية"

 

وأضاف ترامب "إيران لن تُعيد بناء منشآتها النووية أبدًا!"

كما أكد ترامب في رسالته مهددًا إسرائيل " إسرائيل. لا تُلقِ تلك القنابل. إن فعلتَ ذلك، فهذا انتهاكٌ جسيم. أعيدوا طياريكم إلى ديارهم الآن. دونالد ج. ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية"


 

ترامب: على إسرائيل إعادة طياريها فورًا وعدم انتهاك سيادة إيران

ترامب: إسرائيل وإيران انتهكتا وقف إطلاق النار وطهران لن تعيد بناء برنامجها النووي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب يهدد إسرائيل ترامب وإيران طائرات إسرائيل الحرب الإسرائي

مواد متعلقة

ترامب: على إسرائيل إعادة طياريها فورًا وعدم انتهاك سيادة إيران

ترامب: إسرائيل وإيران انتهكتا وقف إطلاق النار وطهران لن تعيد بناء برنامجها النووي

تهديدات ترامب.. بلطجة السفاح.. صواريخ إيران

أول تعليق من مصر على إعلان ترامب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر

المتهمة بدهس أسرة بالتجمع الخامس أمام النيابة: مستعدة لدفع الدية

ترامب: على إسرائيل إعادة طياريها فورًا وعدم انتهاك سيادة إيران

عقب الهجوم الإيراني على قاعدة العديد، رسالة قوية من السيسي لأمير قطر

آس الإسبانية: وداع مرير للأهلي من مونديال الأندية بعد مباراة مجنونة ضد بورتو

استشاري كلى يحذر: "ترند الكتافاست" قد يقودك إلى الغسيل الكلوي

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم 24 يونيو 2025

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعدما طاله القصف الإسرائيلي.. معلومات عن سجن إيفين سيئ السمعة في إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حدث قبل الهجرة النبوية.. مناظرة جعفر بن أبي طالب والنجاشي عن النبي

تفسير حلم سقوط البيت في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث قريبا

ما فضل يوم عاشوراء وما الأحاديث غير الصحيحة بشأنه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
وسائل إعلام إيرانية: دوي انفجارين في شمال العاصمة طهران أكسيوس: نتنياهو أبلغ ترامب بأنه لا يستطيع إلغاء الهجوم على إيران