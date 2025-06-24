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خارج الحدود

ترامب: إسرائيل وإيران انتهكتا وقف إطلاق النار وطهران لن تعيد بناء برنامجها النووي

الرئيس الأمريكى دونالد
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: إن إسرائيل وإيران انتهكتا اتفاق وقف إطلاق النار.

ترامب ليس راضيًا عن إسرائيل ولا إيران

وأوضح ترامب بحسب قناة الجزيرة أنه ليس راضيًا عن إسرائيل ولا إيران.

وأوضح ترامب أن قدرات إيران النووية انتهت ولن تعيد بناء برنامجها النووى أبدًا.

إطلاق صواريخ من داخل الأراضي الإيرانية

ونفى التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم، صحة ما تردد عن إطلاق صواريخ من داخل الأراضي الإيرانية عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ.

التزام طهران ببنود التهدئة

وأكد أن جميع الأنباء المتداولة بهذا الشأن "عارية تمامًا عن الصحة"، مشددة على التزام طهران ببنود التهدئة التي جاءت بعد وساطة أمريكية ودولية لتفادي مزيد من التصعيد العسكري في الشرق الأوسط. 

ويأتي هذا النفي في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن نشاط صاروخي إيراني مزعوم، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مدى صمود اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وسط مناخ سياسي وعسكري شديد الحساسية.

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