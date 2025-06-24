ضربة اقتصادية لـ تل أبيب، تكلفة باهظة لإعادة إعمار إسرائيل بعد وقف الحرب مع إيران

تكلفة الحرب بين اسرائيل وايران وغزة، لاشك أن توسع الكيان الاسرائيلى خلال الآونة الأخيرة فى حروب وصراعات مع عدد من الدول من بينها إيران إلى جانب قطاع غزة كلفه على المستوى الاقتصادى الكثير حيث تعد الحروب والصراعات من العوامل المؤثرة بصورة كبيرة على الاقتصاد سواء بالنسبة للدولة التى بدأت الهجوم أو التى تعرضت لها.

وترصد الدول ميزانية ضخمة من أجل الدخول فى هذه الصراعات والحروب والمواجهات حيث يزيد الانفاق العسكرى ويقل الانفاق على جميع الجوانب الأخرى فى هذه الدول، فضلا عن تأثر عوائد السياحة والتصدير بصورة كبيرة فى هذه الدول والعملة المحلية وكلها تؤثر بصورة بالغة فى الاقتصاد للدول المتحاربة.

تكلفة الإنفاق على حرب غزة وإيران

ووفقا للأرقام والإحصائيات فإن إسرائيل قد أنفقت ما يقرب من 67 مليار دولار فى حربها فقط فى غزة منذ انطلاقها حتى الآن.

أما فيما يتعلق بحرب ايران فقد كشفت تقارير فى وسائل الإعلام العبرية ان التصعيد العسكرى الاخير بين الدولتين اسرائيل وايران والذى توقف صباح اليوم الثلاثاء جعل إسرائيل تتكبد تكاليف باهظة تصل إلى نحو مليار شيكل (أكثر من 286 مليون دولار) يوميًا فى إطار عمليتها العسكرية.

ووفقا لما أعلنته وول ستريت جورنال، أكبر تكلفة على الإطلاق لاسرائيل فى الحرب مع ايران هى للصواريخ الاعتراضية اللازمة لتفجير الصواريخ الإيرانية القادمة، والتى تتكلف لوحدها ما بين عشرات الملايين إلى 200 مليون دولار يوميا بصورة يومية.

وذكرت الصحيفة ان عملية اعادة الاعمار فى إسرائيل بعد التلفيات والانهيارات التى وقعت تصل فى إسرائيل إلى ما لا يقل عن 400 مليون دولار.

الصراع الايرانى الاسرائيلى

إجراءات وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، بعد 12 يومًا من المواجهات غير المسبوقة بين البلدين.

فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الهدنة بدأت بين الطرفين عقب مطالبتهما معًا بوقف الحرب، وفق تعبيره.

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