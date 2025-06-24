ترامب: على إسرائيل إعادة طياريها فورًا وعدم انتهاك سيادة إيران

حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إسرائيل من انتهاك سيادة إيران قائلا: “إذا ألقيتم القنابل على إيران مجددًا فهذا انتهاك جسيم وعليكم إعادة طياريكم فورًا”.

ترامب: اعيدوا طياريكم إلى أماكنهم فورًا ولا تلقوا القنابل

وقال: “إسرائيل نفذت مهمة اليوم وعليهم أن يلتزموا الهدوء”، مضيفًا: “أعيدوا طياريكم إلى أماكنهم فورًا ولا تلقوا القنابل، على إسرائيل أن تهدأ وسأرى إذا كان بإمكانى إيقافها".

إسرائيل وإيران انتهكتا اتفاق وقف إطلاق النار

قال ترامب:" إن إسرائيل وإيران انتهكتا اتفاق وقف إطلاق النار".

وأوضح ترامب بحسب قناة الجزيرة أنه ليس راضيًا عن إسرائيل ولا إيران.

قدرات إيران النووية انتهت ولن تعيد بناء برنامجها النووى أبدًا

وأوضح ترامب أن قدرات إيران النووية انتهت ولن تعيد بناء برنامجها النووى أبدًا.

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