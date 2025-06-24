إصابة شخص بطلق ناري في الرأس خلال مشاجرة بالقليوبية

أُصيب شخص بطلق ناري في الرأس إثر مشاجرة مع آخرين بشارع ترعة الشرقاوية في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

مشاجرة بمنطقة ترعة الشرقاوية في القليوبية

وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكانتالأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بمنطقة ترعة الشرقاوية في شبرا الخيمة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبيّن إصابة عصام عيد، 46 عامًا، بطلق ناري خرطوش في الرأس، نتيجة مشاجرة مع آخرين.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

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