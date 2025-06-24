الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة شخص بطلق ناري في الرأس خلال مشاجرة بالقليوبية

اسعاف
اسعاف

أُصيب شخص بطلق ناري في الرأس إثر مشاجرة مع آخرين بشارع ترعة الشرقاوية في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

الإعدام شنقا لـ 4 متهمين بقتل شخص بعصا خشبية في القليوبية

شكاوى طلاب القليوبية من صعوبة النحو في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

مشاجرة بمنطقة ترعة الشرقاوية في القليوبية 

وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكانتالأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بمنطقة ترعة الشرقاوية في شبرا الخيمة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبيّن إصابة عصام عيد، 46 عامًا، بطلق ناري خرطوش في الرأس، نتيجة مشاجرة مع آخرين.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر الجهات المعنية التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شبرا الخيمة

مواد متعلقة

الإعدام شنقا لـ 4 متهمين بقتل شخص بعصا خشبية في القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد إنشاء مكتبة مصر العامة الجديدة في شبرا الخيمة

قافلة طبية للكشف على أطفال قرية طنان في القليوبية

محافظ القليوبية يستقبل وزير الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر

المتهمة بدهس أسرة بالتجمع الخامس أمام النيابة: مستعدة لدفع الدية

ترامب: على إسرائيل إعادة طياريها فورًا وعدم انتهاك سيادة إيران

عقب الهجوم الإيراني على قاعدة العديد، رسالة قوية من السيسي لأمير قطر

آس الإسبانية: وداع مرير للأهلي من مونديال الأندية بعد مباراة مجنونة ضد بورتو

استشاري كلى يحذر: "ترند الكتافاست" قد يقودك إلى الغسيل الكلوي

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم 24 يونيو 2025

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

ضربة قوية للدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

بعدما طاله القصف الإسرائيلي.. معلومات عن سجن إيفين سيئ السمعة في إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حدث قبل الهجرة النبوية.. مناظرة جعفر بن أبي طالب والنجاشي عن النبي

تفسير حلم سقوط البيت في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث قريبا

ما فضل يوم عاشوراء وما الأحاديث غير الصحيحة بشأنه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
وسائل إعلام إيرانية: دوي انفجارين في شمال العاصمة طهران أكسيوس: نتنياهو أبلغ ترامب بأنه لا يستطيع إلغاء الهجوم على إيران