"The Good Man" يكشف عن ملصق تشويقي يثير الترقب قبل عرضه الأول

كشف مسلسل الجريمة الدرامي المرتقب "الرجل الطيب" (The Good Man)، الذي يشارك في بطولته النجم لي دونغ ووك، عن ملصق تشويقي جديد يعمق الغموض ويثير فضول الجمهور قبيل عرضه الأول المنتظر.

ويُظهر الملصق المثير لي دونغ ووك وهو يجلس وحيدًا في عربة مترو فارغة، بنظرات صامتة وفارغة تعكس ثقلًا دراميًا كبيرًا. وتُضفي العبارة المكتوبة على الملصق: "لا بأس إن انهارت حياتي قليلًا"، بعدًا ميلودراميًا يتجاوز التوقعات البسيطة، دافعةً المشاهدين للتساؤل عن الثمن الباهظ الذي قد يدفعه رجل ذو خلفية عصابات لحماية ما يهمّه.

وتشهد الدراما القادمة ترقبًا واسعًا، لا سيما مع مشاركة المخرجين البارزين سونغ هاي سونغ، المعروف بتصويره العاطفي الدقيق في أعمال مثل "فيلان" و"عائلة بوميرانج" و"خميس العهد"، وبارك هونغ سو، الذي عمل في دراما "الضائع". ويُتوقع أن يقدم الثنائي رؤية إخراجية متكاملة تلامس أعمق المشاعر الإنسانية.

ويضم المسلسل كوكبة من النجوم الموهوبين، على رأسهم لي دونغ ووك ولي سونغ كيونغ، إلى جانب بارك هون، أوه نا را، ريو هاي يونغ، وتشون هو جين. وقد أثبت هؤلاء الممثلون قدرتهم على تقديم أداء هادئ وقوي في آنٍ واحد، مما يزيد من الحماس لمعرفة كيف سيجسدون هذا النوع من الأفلام العاطفية المعقدة.

رحلة شخصية معقدة بين الماضي والحاضر

يجسد لي دونغ ووك شخصية بارك سوك تشول، الرجل الذي وجد نفسه في عالم العصابات رغمًا عنه، لكنه لم يتخل يومًا عن حلم طفولته بأن يصبح روائيًا مثل هيمنغواي. بينما يسعى جاهدًا لمواجهة ماضيه وإعادة بناء حياته، يتسبب لقاء مصيري مع حبه الأول في تحول مفاجئ آخر في مسيرته.

وفي المقابل، تجسد لي سونغ كيونغ شخصية كانغ مي يونغ، المغنية الطموحة التي تكافح من أجل تحقيق النجاح، وتواجه مرارًا وتكرارًا واقعًا قاسيًا. تعكس رحلتها العنيدة للنهوض من جديد رحلة سوك تشول، مما يضيف عمقًا وتناغمًا عاطفيًا للقصة.

وعلّق فريق الإنتاج على العمل قائلًا: "حتى في خضمّ محن الواقع القاسي، ستقدّم رحلة بارك سوك تشول في البحث عن حياة جديدة وحب جديد تعاطفًا صادقًا وضحكًا دافئًا". وأضاف الفريق أن المشاهدين ينتظرون بشوق كبير لي دونغ ووك وهو يقدّم "عملا عاطفيًا آسرًا، يتنقّل بسلاسة بين الحركة الشديدة والميلودراما العميقة".

يُعرض مسلسل "الرجل الطيب" لأول مرة في 18 يوليو المقبل، في تمام الساعة 8:50 مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية، وسيُبثّ ضمن سلسلة مسلسلات الجمعة على قناة JTBC، بحلقتين متتاليتين كل ليلة جمعة.

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