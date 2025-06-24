الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
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أربعة كاشفة لمعادن الرجال!

يقولون إن الخصومة تكشف القلوب، والسفر يكشف الرفاق، والمنصب يكشف معادن الرجال، والفقر يكشف وفاء الأهل.. وهي كلمات قليلة، لكنها تحمل بصيرة عظيمة وتجربة غنية.

هذه المواقف الأربعة، وإن بدت مؤلمة، إلا أنها ضرورية؛ فهي تكشف لنا من يستحق البقاء في حياتنا، وتمنحنا فرصة لإعادة تقييم من نثق بهم. فطوبى لمن أحسن في الخصومة، ورفق في السفر، وعدل في المنصب، ووفى في الفقر.


وفي مشوار الحياة الطويل، تمرّ على الإنسان مواقف تختبر صدق العلاقات، وعمق النفوس، ونقاء السرائر. ليست كل القلوب كما تبدو، ولا كل العلاقات كما تُقال، بل تظهر الحقائق حين تنكشف الأقنعة. 


الخصومة بحق ميزان الإخلاص ومرآة القلوب؛ فعند الخصومة، تنطق الألسن بما كانت تخفيه الصدور. ويظهر من الناس من يكتم غيظه، ويترفع عن الإساءة، ومن ينكشف زيف مشاعره ويدفعه الغضب إلى التجريح والتشهير. وقد حذر النبي ﷺ من هذا الخُلُق فقال: "إذا خاصم فجر" أي تجاوز حدود الحق وأفرط في الخصام (رواه مسلم).


إن الفجور في الخصومة دليل على خلل في القلب، وعدم إخلاص في العلاقة منذ بدايتها. أما السفر فهو كاشف الطباع ومُمحِّص الصحبة، وفي السفر، تُسقط المشقة كثيرًا من الأقنعة، ويظهر الصبر من الجزع، والكرم من الشح، والحلم من الغضب. 

لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "سافروا تعرفوا، فإن الرجل لا يُعرف إلا في ثلاث: في الغضب، والسفر، والمال." وفي الحديث الشريف "السفر قطعة من العذاب..." (رواه البخاري). فإذا بقي الرفيق وفيًّا، صبورًا، كريم النفس، في السفر، فاعلم أنه صادق الصحبة.


ويعدّ المنصب امتحان العدالة ونقاء الضمير، إذ يُمنح الإنسان سلطة، تظهر حقيقته. فإمّا أن يُحسن ويرحم ويتواضع، وإمّا أن يتكبر ويبطش ويتجبر. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَيَطْغَىٰ * أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰ﴾ [العلق: 6-7]. وقد شدد النبي ﷺ في الحديث: "ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيةً، يموت يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيته، إلا حرّم الله عليه الجنة" (رواه البخاري). فالمنصب يكشف معدن الرجل: هل هو أمين على الحق أم عبد لهواه؟

حياة بلا ضجيج ولا متاعب!

ليتنا نتجاوب مع مبادرات رئيس جهاز الشروق!


الفقر هو مرآة الوفاء وانكشاف المقاصد، وحين يزول المال، يُختبر الحب: هل كان لذاتك أم لجيبك؟ من بقي إلى جوارك حين ضاقت الدنيا، فهو الأصدق محبة، وأصفى وفاء. يقول الله تعالى: "الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍۢ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ" [الزخرف: 67]. وفي الحديث النبوي: "من أحب لله.. فقد استكمل الإيمان" (رواه أبو داود). الفقر يميز من يحبك لذاتك، ممن كان يبتغي مصلحة أو منفعة.. فهذا أصدق الحب.

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العلاقات الخصومة الفقر السفر الفجور في الخصومة أصدق الحب فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي على هاشم

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