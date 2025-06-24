الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

في زيارتها لقنا، نائب وزير الصحة تلتقي بالمرضى وتطلب تطبيق الساعة الذهبية للرضاعة الطبيعية

د. عبلة الألفي في
د. عبلة الألفي في زيارتها التفقدية للمنشآت الصحية بقنا، فيتو
ads

قامت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة بتفقد عدد من المنشآت الصحية في محافظة قنا، ضمن زيارة ميدانية مكثفة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالارتقاء بالمنظومة الصحية والمتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية بالمحافظات، والوقوف على تحديات العمل، ومتابعة تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية، وذلك بمرافقة الدكتور محمد يوسف مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، والدكتورة ميرفت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، والدكتور محمد عبد الله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية، والدكتورة صافيناز إسماعيل مدير إدارة متابعة المديريات والدكتورة ربا سامي مدير ادارة الحضانات ورعايات الأطفال.

تحديث قائمة أدوية ومستلزمات الطوارئ 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأت جولتها بزيارة مستشفى أبو تشت المركزي بمحافظة قنا لمتابعة الخدمات الصحية، حيث تفقدت صيدلية الاستقبال، ووجهت بتحديث قائمة أدوية ومستلزمات الطوارئ وتوفير تروللي لضمان الاستجابة السريعة، كما تابعت عمل العيادات الخارجية، وشددت على استيفاء البيانات الطبية بسجلات المتابعة وتدريب الفريق الطبي على التسجيل السليم، تمهيدًا لميكنة السجلات، وحرصت على التحدث مع المرضى للاستماع إلى آرائهم، ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة.

وقال "عبد الغفار" إن الزيارة شملت غرفة المشورة، حيث تابعت نائب الوزير الالتزام بتعليمات خفض معدلات الولادة القيصرية غير المبررة وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية وتطبيقات "روبسون"، ووجهت باستكمال تجهيز الغرفة وتمكين مقدمي المشورة من دعم الأطباء في تهيئة السيدات للولادة الطبيعية، كما شددت على توجيه السيدات لغرفة المشورة قبل مغادرة المستشفى، والالتزام بتركيب وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى بعد الولادة، وأكدت أهمية تدريب الأطباء ومقدمي المشورة على استخدام هذه الوسائل وتقديم النصح المناسب، مشيدة بتدريب الأطباء على هذه الوسائل.

تطبيق الساعة الذهبية الأولى بعد الولادة لدعم الرضاعة الطبيعية

وأضاف "عبدالغفار" أن نائب الوزير أوصت بضرورة تطبيق الساعة الذهبية الأولى بعد الولادة لدعم الرضاعة الطبيعية، إلى جانب تحويل الأم إلى الوحدة الصحية لمتابعة المشورة، مع تدريب الفريق الطبي على استخدام البارتوجرام وتصنيف روبسون وجهاز CTG لمتابعة الجنين، وأشادت بتطبيق المستشفى لبرنامج الاستعانة بأطباء النساء لتغطية وحدات الرعاية الأساسية بنسبة 100% يومين أسبوعيًا، ووجهت الرائدات الريفيات بالتوعية بوجود الأطباء، مؤكدة استمرار البرنامج بالتكامل مع أطباء الجامعة والقطاع الخاص لضمان التغطية الكاملة طوال الأسبوع.

وتابع المتحدث الرسمي أن نائب الوزير تفقدت عيادة الصحة الإنجابية، ووجهت بفتح تحقيق لوجود ممرضة غير مدربة، مؤكدة ضرورة تقديم الخدمة وفق المعايير، والالتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوى وتوفير، وإتاحة الرضاعة الطبيعية داخل الحضانة، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على التجهيزات الحديثة بالمستشفى لضمان استمرارية خدمة صحية لائقة.

واستكملت الدكتورة عبلة الألفي جولتها بتفقد مستشفى قنا العام، حيث زارت قسمي النساء والتوليد والحضانات، وأوصت بتحسين مستوى النظافة، وصيانة جهاز التكييف، وتوفير جهاز CTG بشكل دائم، مع الالتزام الكامل بمعايير مكافحة العدوى، ووجهت بإجراء تحقيق مع الفريق المناوب لعدم جاهزية القسم، كما أكدت على تحديث سجلات الحضانات، وتسجيل حالات الأطفال فور الدخول خاصة المحالين من القطاع الخاص، مع الالتزام بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة.

قافلة علاجية تكشف على 1173 مواطن من نزلاء مستشفى الصحة النفسية وذويهم بالخانكة

وزير الصحة: مصر تطرح خارطة طريق لمستقبل الصحة في أفريقيا

ولفت "عبد الغفار" إلى أن فرق الإدارة المركزية للرعاية الأولية وتنمية الأسرة تابعت عمل 17 وحدة صحية في مركزي أبوتشت ودشنا ضمن الخطة العاجلة للسكان والتنمية، حيث رُصدت مشكلات عدة، منها غرف مشورة غير مفعلة، ونقص التوعية، بالإضافة إلى ضعف الالتزام بالتسجيل الطبي، وعدم تطبيق الفحوصات والقياسات المطلوبة للأطفال والحوامل، وأوصت نائب الوزير بسرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية لضبط منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة المركزية للرعاية الصحية الخطة العاجلة للسكان والتنمية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الولادة القيصرية غير المبررة حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

وزير الصحة: مصر تطرح خارطة طريق لمستقبل الصحة في أفريقيا

5 أعراض للإصابة بضربة الشمس ونصائح للحماية منها

رئيس هيئة الدواء يبحث مع وزير صحة موريتانيا سبل التعاون في الرقابة الدوائية

خالد عبدالغفار: تعزيز الإنتاج المحلي من الأدوية لتحقيق السيادة الصحية في أفريقيا

الرعاية الصحية: هدفنا أن تكون مصر من كبرى وجهات السياحة العلاجية عالميا

دليل التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل وأهم المستندات المطلوبة

آخر فرصة للصيدليات للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية

رئيس هيئة الدواء يبحث مع منظمة GHWP سبل تطوير صناعة المستلزمات الطبية

الأكثر قراءة

تدمر المخ وتؤدي للوفاة خلال ساعات، استشاري يحذر من إصابة مثلث الموت في الوجه

أين أخفت إيران اليورانيوم المخصب؟! (صور)

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

المتحدث باسم الجيش العراقي: عدد من الطائرات المسيرة استهدفت مواقع وقواعد

بينهم 3 عرب، 11 فريقا يودعون كأس العالم للأندية 2025

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

تفسير حلم سقوط البيت في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث قريبا

تتخطى النصف مليار جنيه، مكافات مالية ضخمة للأهلي رغم وداع مونديال الأندية

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24-6-2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

في ختام أعماله كشف حساب مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سقوط البيت في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث قريبا

ما فضل يوم عاشوراء وما الأحاديث غير الصحيحة بشأنه؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
لافروف: قدمنا مقترحا إلى أمريكا لحل الصراع بين إسرائيل وإيران ورد الفعل كان إيجابيًا