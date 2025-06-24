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حوادث

إصابة 15 شخصًا في حادثين منفصلين بالطريق الصحراوي الغربي

انقلاب ميكروباص،
انقلاب ميكروباص، فيتو

أصيب 6 أشخاص، في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة سمسطا جنوب محافظة بني سويف.

حادث مروري 

تلقت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي جنوب محافظة بني سويف.

حادث الطريق الصحراوي الغربي

ونقلت سيارات الإسعاف ببنى سويف كلا من: هيثم عربي محمد 19 سنة، وشقيقتيه "ملك" 10 سنوات، "مي" 4 سنوات، وجميعهم مصابين بسحجات وكدمات، وزوزو حسن أحمد 54 سنة، مصابة بكسر مضاعف بالذراع الأيمن وسحجات وكدمات بالجسم، وحمدية محمد عبد الرسول 36 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وبسنت ياسر محمد 11 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وجميعهم مقيمون بمحافظة المنيا.

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تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم لقربها من مكان الحادث لتلقي العلاج اللازم.

كما أصيب 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محافظة الفيوم، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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حادث مروري حادث تصادم حركة المرور الادارة العامة للمرور الأجهزة الأمنية ب

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