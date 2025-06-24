انفجارات تهز تل أبيب وحيفا وصفارات الإنذار تدوي من إيلات جنوبا حتى المطلة شمالا

أفادت وسائل إعلام عبرية، بسماع دوي انفجارات في تل أبيب وحيفا.

ووسعت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إنذارها المبكر ليشمل جميع مناطق إسرائيل.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء أن هجومًا إيرانيًّا صاروخيًّا ينفذ على إسرائيل الآن.

ووسعت الجبهة الداخلية إنذارها المبكر ليشمل كل إسرائيل من إيلات جنوبًا حتى المطلة شمالًا بعد رصد صواريخ من إيران.

وقال المتحدث باسم جيش جيش الإسرائيلي: "قبل قليل، تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق من البلاد عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل. يُطلب من الجمهور الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

ودوت صفارات الإنذار في مناطق عدة من إسرائيل بعد رصد إطلاق الصواريخ.

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