الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هجوم إيراني صاروخي على إسرائيل الآن

هجوم إيراني، فيتو
هجوم إيراني، فيتو

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن هجومًا إيرانيًّا صاروخيًّا على إسرائيل الآن.


 كما أعلنت إذاعة جيش الكيان الصهيوني ان الجيش رصد هجوما صاروخيا من إيران.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: "رصدنا إطلاق صواريخ تجاه مناطق عدة في إسرائيل في هجوم هو الثاني خلال دقائق".

أفادت وسائل عبرية، بإن إسرائيل تتوقع انطلاق صفارات الإنذار في النقب خلال دقائق.

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن هناك إمكانية لإطلاق رشقات صاروخية من إيران نحو إسرائيل.

وواصلت المقاتلات الإسرائيلية، الثلاثاء، تنفيذ غارات مكثفة على عشرات المواقع في أنحاء مختلفة من إيران، شملت العاصمة طهران، وفق ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وجاء التصعيد الإسرائيلي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن إسرائيل تكثف استعدادتها لاحتمال تعرضها لهجمات صاروخية من الجانب الإيراني، وسط حالة تأهب قصوى لمواجهة أي تصعيد محتمل.

دوَّت سلسلة انفجارات قوية في طهران فجر الثلاثاء، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في العاصمة الإيرانية.

وهذه الانفجارات التي دوَّت في شمال طهران ووسطها تُعتبر من بين الأعنف التي تشهدها العاصمة الإيرانية منذ بدأت الحرب بين إيران وإسرائيل في 13 يونيو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجبهة الداخلية الإسرائيلية هجوما إيرانيا صاروخيا على إسرائيل صفارات الإنذار إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي رشقات صاروخية من إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الأكثر قراءة

التلفزيون الإيراني: إسرائيل اغتالت العالم النووي محمد رضا صديقي قبل موعد وقف إطلاق النار

إنتر ميامي يتقدم على بالميراس بهدف بالشوط الأول (فيديو)

إنتر ميامي يحرز الهدف الأول في مرمى بالميراس بكأس العالم للأندية (فيديو)

انفجارات تهز تل أبيب وحيفا وصفارات الإنذار تدوي من إيلات جنوبا حتى المطلة شمالا

هجوم إيراني صاروخي على إسرائيل الآن

الأهلي وبورتو يسجلان 3 أهداف في دقيقتين

رسالة غامضة من جماهير الأهلي خلال مواجهة بورتو في كأس العالم للأندية

دخول وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ وتل أبيب توقف غاراتها الجوية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين 23-6-2025

تراجع 9 جنيهات للبلدي، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 (آخر تحديث)

47390 دولار سعر طن النحاس في الأسواق العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

في ختام أعماله كشف حساب مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الإذاعة الإسرائيلية: الدفعة الأخيرة من الصواريخ الإيرانية كانت محدودة ولم تزد على 4 صواريخ