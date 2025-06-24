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خارج الحدود

مسؤول كبير في البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار ما لم تشن إيران هجمات أخرى

إيران وإسرائيل، فيتو
إيران وإسرائيل، فيتو

أفاد مسؤول كبير بالبيت الأبيض، إن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار ما لم تشن إيران هجمات أخرى.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران.


وقال ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال"، إنه "بعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية للحرب بين إسرائيل وإيران".

وأوضح ترامب أن إيران ستلتزم وقف النار "بعد نحو ست ساعات من الآن"، تليها إسرائيل بعد 12 ساعة من ذلك.

ووفق ترامب فإن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "يبدأ رسميًّا الساعة 4 من فجر الثلاثاء بتوقيت جرينتش".


وتابع الرئيس الأمريكي قائلًا: "منعنا حربًا كانت ستمتد سنوات".


وشدد على أن "الحرب بين إيران وإسرائيل كانت ستؤدي إلى دمار المنطقة لو استمرت. أود أن أهنئ البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما للقدرة والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن تسمى حرب الاثني عشر يومًا".

 

واختتم ترامب منشوره قائلًا: "بارك الله إسرائيل وإيران والشرق الأوسط".

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