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طالبات مدرسة بأسوان يستغيثون من تفتيش خادش للحياء بلجان الثانوية العامة وأولياء الأمور يناشدون المحافظ

طالبات مدرسة بأسوان،
طالبات مدرسة بأسوان، فيتو

تعددت الشكاوى من طلاب مدرسة عوض السيد بمحافظة أسوان ، خلال امتحانات الثانوية العامة بسبب القائمين على اللجان وسوء تعاملهم مع الطالبات بداية من طريقة تفتيشهم قبل دخولهم المدرسة وحتى الخروج من اللجان بعد انتهاء المدة المقررة للامتحان.

 

شكاوى الطالبات 

وجاءت شكاوى الطالبات متمثلة في طريقة التفتيش قبل دخولهم الامتحان والتي اعتبروها مسيئة وتخدش حياءهم وتضعهم تحت ضغط نفسي وتتسبب فى حالة من التوتر قبل دخولهم اللجان.

 

ومن ضمن الشكاوى توزيع ورق الأسئلة بعد الموعد المقرر له بنحو ثلاثين دقيقة، وخلال أدائهم الامتحان يتحدث المراقبين مع بعضهم خلال اللجنة وبجوار الطالبات بصوت عالى وهو ما يسبب إزعاج وضوضاء لهم فضلا عن حالة التوتر التى تحدث بداخل اللجان بسبب التفتيش المستمر أثناء أداء الامتحان والتحذيرات التي يقولها المراقبين لهم باستمرار.

 

يناشد أولياء أمور طالبات مدرسة عوض السيد بأسوان محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال والقائمين على العملية التعليمية بالنظر فيما يحدث داخل لجان الثانوية العامة بالمدرسة حرصًا على مستقبل أبنائهم،ويجب على المراقبين أن يعتبروهم مثل أولادهم ويتعاملوا معهم برفق ولين حتى لا يخلقوا حالة من التوتر تأثر على ادائهم فى الامتحان، وخاصة أن المواد القادمة تعتبر رئيسية في المجموع وصعبة بالنسبة للطلاب.

 

وفى ذات السياق تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض المنشورات التي تصف الوضع السيئ بمدرسة عوض السيد وما يتعرض له الطلاب من ترهيب أثناء أدائهم الامتحان، واستنكار أولياء الأمور والطالبات من ذلك الوضع الذى يؤدى الى نتيجة غير مرضية، كما رجحت بعض الآراء أن ما يحدث بلجان الثانوية العامة من المراقبين أو المسؤولين عن اللجان القادمين من محافظة أسيوط أنه متعمد حتى يتجه طلاب أسوان الى الجامعات الخاصة بأسيوط.

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