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محافظات

نائب محافظ أسوان يقود حملة لإزالة 350 حالة إشغال طريق

حملة إزالات فى أسوان،
حملة إزالات فى أسوان، فيتو

وجه  اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن تكثيف الحملات المكبرة الهادفة لإزالة جميع الإشغالات بالأسواق والشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف المراكز والمدن، والتعامل بحزم مع أى مخالفات أو تجاوزات من البائعين، ورفع الإشغالات.

 

حملة مكبرة بالسوق السياحى 

وفى هذا الإطار قاد المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ حملة مكبرة بالسوق السياحى والشوارع الجانبية الملحقة به برفقة رئيس مركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان، ونوابه ورؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية، ومسئولى شرطة المرافق. 

وأسفرت جهود الحملة عن رفع 350 حالة إشغال شكلت كراسى وفتارين وتندات وأسطوانات بوتاجاز حيث يتم ذلك بهدف الحد من العشوائية داخل مدينة أسوان وتسهيل حركة المواطنين والأفواج السياحية الزائرة، من أجل الحفاظ على مكتسبات التطوير والتجميل التى شهدها السوق، ولخلق واجهة حضارية وجمالية لهذة المناطق على الوجه الأكمل. 

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​ أسوان حملة السوق السياحى إزالات سوق

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