محافظ أسوان يشدد على سرعة الانتهاء من المرافق بمشروع تطوير طريق السادات (صور)

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع توسعة طريق السادات؛ والذى تنفذه الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير وتوسعة وتجميل الطرق والشوارع والمداخل الرئيسية والميادين العامة.

وأثناء جولته برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، فضلًا عن مديرى شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، ومسئولى المشروع والجهات المعنية.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على سرعة الإنتهاء من أعمال المرافق الخاصة بخطوط مياه الشرب والكهرباء والاتصالات والغاز، وعقد اجتماع تنسيقي برئاسة معاون المحافظ بين مسئولى هذه المرافق والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لعرض كافة الملاحظات ووضع برنامج زمنى محدد لنهوها بشكل فورى، حيث سيتم المحاسبة فى حالة التقصير أو التأخير لكى يتسنى إستكمال باقى الأعمال بخطوات أسرع، ونهو هذا المشروع الحيوى على الوجه الأكمل.

وأشار إلى أن مشروع التطوير والتجميل بطريق السادات يرتكز على استخدام طبقة التأسيس للرصف من نوعية (FDR ) فرم الأسمنت والرش بطبقة الـ ( MC )، لكونها تمتاز بقدرة التحمل والحفاظ على المرافق، ويتم وضعها أسفل طبقة الأسفلت.

ووجه إسماعيل كمال إلى أن تواصل إدارة المرور فى عملها بتوجيه المركبات والحافلات السياحية للطريق البديل الذى تم تجهيزه ورفع كفاءته؛ لتسهيل الحركة المرورية على طريق السادات على الوجه الأكمل.

وشدد على أهمية تكاتف الجهود لسرعة نهو المشروع بشكل متكامل ووفقًا للتوقيتات المحددة مما سيساهم فى أن تكون عروس المشاتى فى أبهى صورها وواجهة حضارية وجمالية مشرفة لاستقبال ضيوفها من الزائرين للأفواج السياحية، وأيضًا لأهالى المحافظة.

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