مسؤول إيراني: لم نتلق أي مقترح لوقف إطلاق النار وسنواصل القتال حتى تحقيق سلام دائم

أكد مسؤول إيراني، أن بلاده لم نتلقَّ أي مقترح لوقف إطلاق النار وستواصل القتال حتى تحقيق سلام دائم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وأضاف ترامب: تهانينا للجميع فقد تم الاتفاق بشكل كامل بين إسرائيل وإيران على أنه سيكون هناك وقف إطلاق نار كامل وشامل.

وتابع الرئيس الأمريكي: وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في غضون 6 ساعات تقريبًا.

وصرح: وقف إطلاق النار يدوم أولًا 12 ساعة ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميًّا.

وأوضح ترامب: بعد مرور 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيحيا العالم نهاية رسمية لحرب الـ 12 يومًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.