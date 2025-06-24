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رياضة

أتلتيكو مدريد يفوز على بوتافوجو ويودع كأس العالم للأندية بفارق الأهداف

أتلتيكو مدريد، فيتو
أتلتيكو مدريد، فيتو

فاز فريق أتلتيكو مدريد على نظيره بوتافوجو، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات بطولة كأس العالم للأندية 2025. 

بهذه النتيجة يودع أتلتيكو مدريد بطولة كأس العالم للأندية بعد ما احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 بفارق الأهداف خلف بوتافوجو صاحب المركز الثاني الذي صعد لدور الـ16. 

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد بوتافوجو

تشكيل بوتافوجو ضد أتلتيكو مدريد 

 

بوتافوجو البرازيلي يحقق فوزًا تاريخيًّا على باريس سان جيرمان

وحقق فريق بوتافوجو البرازيلي فوزًا تاريخيًّا على باريس سان جيرمان  بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في بطولة  كأس العالم للأندية 2025.

 

وفاز أتلتيكو مدريد على حساب سياتل ساوندرز الأمريكي بثلاثة أهداف لهدف.

 

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية بعد انتهاء الجولة الثالثة 

وجاء ترتيب مجموعة باريس سان جيرمان من كأس العالم للأندية 2025 بعد نهاية مباريات الجولة الثانية كما يلي:

1-  باريس سان جيرمان (6 نقاط)

2-   بوتافوجو (6 نقاط)

3-      أتلتيكو مدريد (6 نقاط)

4-      سياتل ساوندرز (صفر)

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يذكر أن النسخة الحالية من كأس العالم للأندية تقام للمرة الأولى بالنظام الجديد، بمشاركة 32 فريقًا موزعين على 8 مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16، على أن يقام النهائي يوم 13 يوليو المقبل على ملعب "ميتلايف" الشهير في ولاية نيوجيرسي.

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