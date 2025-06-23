كفاراتسخيليا يدخل تاريخ كأس العالم للأندية

مونديال الأندية، دخل الجورجي كفاراتسخيليا لاعب باريس سان جيرمان تاريخ كأس العالم للأندية بعدم أحرز الهدف رقم 100 في البطولة المستحدثة التي تنظمها الولايات المتحدة لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا.

وأحرز كفاراتسخيليا هدف التقدم لباريس سان جيرمان أمام سياتل ساوندرز في الدقيقة 36 في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب لومين فيلد، ضمن الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت الحصيلة التهديفية لمونديال الأندية ارتفعت بشكل ملحوظ مع انتهاء الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، لتصل إلى 99 هدفًا في 32 مباراة بمعدل 3.09 أهداف في المباراة الواحدة.

وكانت الجولة الأولى شهدت تسجيل 44 هدفًا، بينما سجل 55 هدفًا في الجولة الثانية، من بينها أربعة أهداف جاءت عن طريق (النيران الصديقة).

وحافظت المجموعة الثالثة على صدارتها للائحة الأكثر تسجيلًا لأهداف بـ23 هدفًا، بينما كان أوكلاند سيتي النيوزيلندي أحد أربعة أندية لم تسجل أي هدف بعد 180 دقيقة إلى جانب الأهلي المصري والعين الإماراتي ولوس أنجلوس الأمريكي.

وتناوب على تسجيل الأهداف الـ99 هدفًا التي شهدتها كأس العالم للأندية في الجولتين الأول والثانية لاعبون ينتمون إلى 23 بلدًا مختلفًا إذا ما استثنينا الأهداف الأربعة التي سجلت عن طريق الخطأ.

ويتصدر اللاعبون الأرجنتينيون قائمة الأكثر إحرازًا للأهداف في البطولة حتى الآن من خلال 14 لاعبًا سجلوا 17 هدفًا، ويأتي لاعبو فرنسا في المركز الثاني بتسعة أهداف عبر خمسة لاعبين فقط فيما يحتل لاعبو البرازيل المركز الثالث بتسجيلهم ثمانية أهداف عبر ثمانية لاعبين مختلفين، إلى جانب اللاعبين الألمان حيث سجلوا ثمانية أهداف عبر أربعة لاعبين فقط.

ويتقاسم أربعة لاعبين صدارة صدارة الهدافين قبل الجولة الثالثة من دور المجموعات برصيد ثلاثة أهداف، وهم: الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (بنفيكا) التركي كنان يلديز (يوفنتوس) والفرنسي مايكل أوليسي والألماني جمال موسيالا ( بايرن ميونخ).

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