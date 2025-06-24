الخارجية القطرية: الهجوم الإيراني على قاعدة العديد كان مفاجئا ونحتفظ بحق الرد

أدان ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد الجوية، معتبرًا أنه "انتهاك صارخ لسيادة قطر واعتداء غير مبرر"، خاصة في ظل جهود الدوحة المستمرة للوساطة وحل الأزمات بالطرق السلمية.

وأكد: أن الهجوم الإيراني على قاعدة العديد كان مفاجئًا في ظل حرص قطر على الوساطة لحل الأزمات.. ويشكل اعتداءً وانتهاكًا سافرًا لسيادة قطر



الرد القطري: وفق القانون الدولي وبما يتناسب مع حجم الاعتداء

أوضح المتحدث أن دولة قطر تحتفظ بحق الرد بما يتوافق مع القوانين الدولية وبما يتناسب مع حجم الهجوم الإيراني، مؤكدًا أن الإجراءات القادمة ستكون مدروسة وحازمة في آنٍ واحد.

فتح المجال الجوي القطري قريبا والحياة تعود لطبيعتها

وأشار إلى أن السلطات القطرية ستقوم بإعادة فتح المجال الجوي قريبًا بعد تقييم الأوضاع الأمنية، مؤكدًا أن جميع المواطنين والمقيمين يمكنهم العودة لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

دعم دولي لقطر واتصالات مستمرة

وتقدمت الخارجية القطرية بالشكر للدول الشقيقة والصديقة التي عبرت عن تضامنها، مشيرة إلى أن الاتصالات مستمرة مع كافة الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لضمان الاستقرار الإقليمي ومنع أي تصعيد إضافي.

دعوة إلى التهدئة والحوار

وجددت قطر دعوتها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وحل النزاعات بالطرق السلمية، في إطار تمسك الدوحة بدورها كقوة داعمة للحوار الإقليمي والدبلوماسية الهادئة.

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