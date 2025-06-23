الإثنين 23 يونيو 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من ترامب على ضرب قاعدة العديد في قطر

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  في أول تعليق له على العمليات العسكرية الأخيرة التي نفذتها واشنطن في أعقاب تصعيد التوترات في المنطقة: إن المواقع التي ضربناها في إيران دُمّرت تمامًا، والجميع يعرف ذلك.

البيت الأبيض: لا رغبة لدى ترامب في مزيد من التدخل

وفي ذات السياق، نقلت شبكة CNN عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن ترامب "لا يرغب في مزيد من التدخل العسكري في المنطقة"، مشيرًا إلى أن النهج الحالي يركز على الرد المحدود والموجه دون الانزلاق إلى حرب شاملة.

ضربات أمريكا للمنشآت النووية في إيران

ولفت ترامب في تصريحات إلى أن وسائل الإعلام الكاذبة تدعي أن المنشاَت النووية الإيرانية الثلاث لم تدمر بالكامل للتقليل من الأمر
 

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ترامب الرئيس الأمريكى قاعدة العديد قطر المنشآت النووية الإيرانية إيران

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