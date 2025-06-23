رويترز: استمرار إنتاج وشحنات الطاقة في قطر رغم الهجوم على قاعدة العديد

أفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز، بأن شحنات وإنتاج شركة قطر للطاقة، المملوكة للدولة، لم تتأثر ولم تشهد أي انقطاع عقب الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية الأميركية الواقعة جنوب غرب الدوحة.

العمليات في شركة قطر للطاقة مستمرة بشكل طبيعي

ووفقًا للمصدر، فإن منشآت إنتاج وتصدير الغاز والنفط في قطر تعمل بشكل طبيعي وكامل، ولم يتم تسجيل أي تعليق في أنشطة الشحن البحري من الموانئ القطرية، رغم التصعيد العسكري في المنطقة.

أهمية الاستقرار في السوق العالمية

يأتي هذا التطور مطمئنًا للأسواق العالمية، حيث تُعد قطر واحدة من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، ويُنظر إلى استقرار إنتاجها على أنه عامل مفتاحي في توازن سوق الطاقة العالمية، لا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.

المراقبة مستمرة لأي تطورات

ورغم استمرار العمليات بشكل طبيعي، أكدت مصادر من قطاع الطاقة أن هناك مراقبة دقيقة للتطورات الأمنية في محيط المنشآت الحيوية، تحسبًا لأي تصعيد إضافي قد يُهدد سلامة الإمدادات أو العاملين.

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