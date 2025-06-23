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رياضة

بورتو يتصدر والأهلي الأخير، القيمة التسويقية لفرق المجموعة الأولى بمونديال الأندية

بورتو البرتغالي،
بورتو البرتغالي، فيتو

مونديال الأندية، يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض مواجهة صعبة أمام بورتو البرتغالي فجر غد الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية 

القيمة السوقية لفرق المجموعة الرابعة 

وبحيب موقع ترانسفير ماركت العالمي، يعتبر فريق بورتو البرتغالى الأعلى في القيمة التسويقية بين فريق المجموعة الأولى بمونديال الأندية

فريق الأهلي، فيتو
فريق الأهلي، فيتو

القيمة التوسيقية لفريق بورتو البرتغالي

وتبلغ القيمة التسويقية للفريق البرتغالى 345.90 مليون يورو، متفوقًا على بالميراس البرازيلى الذى جاء فى المركز الثانى بـ252.55 مليون يورو.

بينما يحتل إنتر ميامى بقيادة النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي المركز الثالث بـ66.18 مليون يورو، فيما يأتى الأهلى فى المركز الرابع بقيمته التسويقية التى تبلغ 47.95 مليون يورو.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة والسعودية في مونديال الأندية.

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