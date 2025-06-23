رقم مميز لـ بالميراس ومانشستر سيتي في مونديال الأندية 2025

كأس العالم للأندية، يعد فريقا بالميراس البرازيلي ومانشستر سيتي الإنجليزي الثنائي الوحيد الذي لم تستقبل شباكه أي هدف بعد مرور جولتين لدور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025 بنظامه الجديد.

وحافظ بالميراس علي نظافة شباكه في أول مباراتين له في كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو البرتغالي 0-0، والفوز أمام الأهلي 2-0 ضمن المجموعة الأولى بمونديال الأندية 2025.

وينتظر بالميراس مواجهة قوية فجر غد الثلاثاء مع انتر ميامي الأمريكي بقيادة ميسي في ختام دور المجموعات.

ويتصدر بالميراس جدول ترتيب المجموعة الأولي في مونديال الأندية بفارق الأهداف عن انتر ميامي قبل الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة.

فيما حقق مانشستر سيتي الفوز أمام الوداد 2-0 والعين 6-0 في الجولتين الأولى والثانية للمجموعة السابعة ويتواجد بالوصافة خلف يوفنتوس بفارق الأهداف قبل مواجهتهما المرتقبة يوم الخميس المقبل بالجولة الأخيرة لدور المجموعات.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

نتائج مباريات الجولة الأولى في كأس العالم للأندية 2025



وتستعرض فيتو نتائج مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025 والتي جاءت كالتالي:

الأهلي 0-0 إنتر ميامي (المجموعة الأولى)

بالميراس 0-0 بورتو (المجموعة الأولى)

باريس سان جيرمان 4-0 أتليتكو مدريد (المجموعة الثانية)

بوتافوجو 2-1 سياتل سوندرز (المجموعة الثانية)

بايرن ميونيخ 10-0 أوكلاند سيتي (المجموعة الثالثة)

بوكا جونيورز 2-2 نفيكا (المجموعة الثالثة)

تشيلسي 2-0 لوس أنجلوس (المجموعة الرابعة)

فلامنجو 2-0 الترجي الرياضي (المجموعة الرابعة)

ريفر بلايت 3-1 أوراوا (المجموعة الخامسة)

مونتيري 1-1 إنتر ميلان (المجموعة الخامسة)

فلومينينسي 0-0 بوروسيا دورتموند (المجموعة السادسة)

أولسان هيونداي 0-1 صن داونز (المجموعة السادسة)

مانشستر سيتي 2-0 الوداد البيضاوي (المجموعة السابعة)

العين 0-5 يوفنتوس (المجموعة السابعة)

ريال مدريد 1-1 الهلال (المجموعة الثامنة)

باتشوكا 1-2 ريد بول سالزبورغ (المجموعة الثامنة)

نتائج مباريات الجولة الثانية لكأس العالم للأندية 2025

بالميراس 2-0 الأهلي

إنتر ميامي 2-1 بورتو

سياتل ساوندرز 1-3 أتلتيكو مدريد

باريس سان جيرمان 0-1 بوتافوجو

بنفيكا 6-0 أوكلاند سيتي

فلامنجو 3-1 تشيلسي

بايرن ميونخ 2-1 بوكا جونيورز

لوس أنجلوس 0-1 الترجي

صن داونز 3-4 بوروسيا دورتموند

إنتر 2-1 أوراوا ريد دياموندز

فلومينينسي 4-2 أولسان هيونداي

ريفر بليت 0-0 مونتيري

يوفنتوس 4-1 الوداد

ريال مدريد 3-1 باتشوكا

ريد بول سالزبورج 0-0 الهلال

مانشستر سيتي 6-0 العين

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من مونديال الأندية 2025

الإثنين 23 يونيو

سياتل ساوندرز ضد باريس سان جيرمان - 10 مساءً

أتلتيكو مدريد ضد بوتافوجو - 10 مساءً

الثلاثاء 24 يونيو

بورتو ضد الأهلي - 4 صباحا

إنتر ميامي ضد بالميراس - 4 صباحا

أوكلاند سيتي ضد بوكا جونيورز - 10 مساءً

بنفيكا ضد بايرن ميونخ - 10 مساءً

الأربعاء 25 يونيو

الترجي ضد تشيلسي - 4 صباحا

لوس أنجلوس ضد فلامنجو - 4 صباحا

دورتموند ضد أولسان - 10 مساءً

صن داونز ضد فلومينينسي - 10 مساءً

الخميس 26 يونيو

أوروا ضد مونتيري - 4 صباحا

الإنتر ضد ريفر بليت - 4 صباحا

يوفنتوس ضد مانشستر سيتي - 10 مساءً

الوداد ضد العين - 10 مساءً

الجمعة 27 يونيو

الهلال ضد باتشوكا - 4 صباحا

ريد بول سالزبورج ضد ريال مدريد - 4 صباحا

ترتيب مجموعات كأس العالم للأندية 2025 بعد الجولة الثانية



المجموعة الأولى

1- بالميراس، 4 نقاط.

2- إنتر ميامي، 4 نقاط.

3- بورتو، نقطة.

4- الأهلي نقطة.

المجموعة الثانية

1- بوتافوجو، 6 نقاط.

2- باريس سان جيرمان، 3 نقاط.

3- أتلتيكو مدريد، 3 نقاط.

4- سياتل ساوندرز، بلا نقاط.

المجموعة الثالثة

1- بايرن ميونخ، 6 نقاط.

2- بنفيكا، 4 نقاط.

3- بوكا جونيورز، نقطة.

4- أوكلاند سيتي، بلا نقاط.

المجموعة الرابعة

1- فلامينجو، 6 نقاط.

2- تشيلسي، 3 نقاط.

3- الترجي، 3 نقاط.

4- لوس أنجلوس، بلا نقاط.

المجموعة الخامسة

1- إنتر ميلان، 4 نقاط.

2- ريفر بليت، 4 نقاط.

3- مونتيري، نقطتين.

4- أوراوا، بلا نقاط.

المجموعة السادسة

1- فلومينينسي، 4 نقاط.

2- بوروسيا دورتموند، 4 نقاط.

3- صن داونز، 3 نقاط.

4- أولسان، بلا نقاط.

المجموعة السابعة

1- يوفنتوس، 6 نقاط.

2- مانشستر سيتي، 6 نقاط

3- الوداد، بلا نقاط.

4- العين، بلا نقاط

المجموعة الثامنة

1- ريال مدريد، 4 نقاط.

2- سالزبورج، 4 نقاط.

3- الهلال، نقطتين.

4- باتشوكا، بلا نقاط

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