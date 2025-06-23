مونديال الأندية، تشكيل باريس سان جيرمان في مواجهة سياتل ساوندرز

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل فريقه لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي، في الجولة الثالثة والأخيرة ضمن المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام سياتل

يدخل فريق باريس سان جيرمان مباراته أمام سياتل ساوندرو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- باتشو- نونو مينديش.

وسط الميدان: جواو نيفيز- فيتينيا- فابيان رويز.

خط الهجوم: دوي- مايولو- كفاراتسخيليا.

تشكيل باريس سان جيرمان، فيتو

موعد مباراة سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان



ويلتقي فريقا سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان في العاشرة مساء اليوم الاثنين بالجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية بختام دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

القناة الناقلة لمباراة بي اس جي ضد سوندرز في كأس العالم للأندية



ويمكن مشاهدة مباراة سياتل ساوندرز ضد باريس سان جيرمان عبر منصة “DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.



وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63 مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة بتقنية SD.

أهمية مباراة سياتل ساوندرز لـ باريس سان جيرمان



يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي في لقاء لا بديل فيه عن الفوز لمواصلة مشواره في البطولة لا سيما انه أحد أبرز المرشحين للقب وأي نتيجة غير إيجابية في مواجهة بطل أمريكا قد يُقصيه مبكرًا من البطولة.

كان باريس سان جيرمان تجمد رصيده عند 3 نقاط متساويًا مع بطل إسبانيا بينما انفرد الفريق البرازيلي بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط وتذيّل سياتل المجموعة دون أي نقطة.

ويمتلك باريس سان جيرمان كتيبة من النجوم العالميين على رأسهم عثمان ديمبلي وأشرف حكيمي وكفاراتسخيليا.

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