الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس إقامة كأس العالم للأندية كل سنتين

يدرس مسئولو الإتحاد الدولي لكرة القدم، إقامة بطولة كأس العالم للأندية كل سنتين، بدلا من إقامتها كل أربع سنوات.

وكشفت تقارير صحفية غربية، أن مسئولو الفيفا، يتجهون بشكل جدي لإقامة بطولة كأس العالم للأندية كل سنتين، بعد النجاح الجماهيري الباهري، الذي حققته النسخة الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من بعد المسافة مع باقي قارات العالم، خاصة أسيا وأوروبا وإفريقيا.

ويرى مسئولو الفيفا، أن البطولة عندما تقام في أوروبا أو إفريقيا أو آسيا، تحظى بجماهيرية أكبر، وستحقق مكاسب مالية وإعلانية وضاعفة.

إنفانتينو، فيتو

برنامج فيفا للأمام لتطوير كرة القدم

من جهة أخرى، أكد انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على أن أولويات استراتيجية الفيفا تعمد على برنامج "فيفا للأمام" وزيادة عدد ملاعب كرة القدم وزيادة الاستثمارات ودعم الاتحادات، بالإضافة إلى سلسلة المباريات التي ينظمها الفيفا لعدد من المنتخبات في عدد من القارات فى مباريات ودية.

تطوير بطولة العالم للأندية

أضاف رئيس الاتحاد الدولي أن تطوير الكرة النسائية وتطوير بطولات الشباب أهم محاور تلك الاستراتيجية، كما أكد على أهمية بطولة العالم للأندية التى تشهد تطورًا فى نسخها التالية باعتبارها بطولة عالمية بمشاركة الأندية الأبطال بالقارات.

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