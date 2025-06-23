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رياضة

تشكيل مباراة أتلتيكو مدريد وبوتافوجو في كأس العالم للأندية

أتليتكو مدريد
أتليتكو مدريد

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد، والبرتغالي ريناتو بايفا مدرب بوتافوجو، تشكيل فريقيهما، للمواجهة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات بطولة كأس العالم للأندية 2025. 

تشكيل أتليتكو مدريد ضد بوتافوجو

تشكيل بوتافوجو ضد أتلتيكو مدريد 

بوتافوجو البرازيلي يحقق فوزا تاريخيا على باريس سان جيرمان


وحقق فريق  بوتافوجو البرازيلي فوزا تاريخيا على باريس سان جيرمان  بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في بطولة  كأس العالم للأندية 2025

 وبهذا الفوز اقترب فريق بوتافوجو من التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية.

وفاز أتلتيكو مدريد على حساب سياتل ساوندرز الأمريكي بثلاثة أهداف لهدف.

 

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية بعد انتهاء الجولة الثانية 


وجاء ترتيب مجموعة باريس سان جيرمان من كأس العالم للأندية 2025 بعد نهاية مباريات الجولة الثانية كما يلي:-

1-      بوتافوجو (6 نقاط)

2-      باريس سان جيرمان (3 نقاط)

3-      أتلتيكو مدريد (3 نقاط)

4-      سياتل ساوندرز (صفر)

صراع شرس، سيناريوهات التأهل في مجموعة باريس سان جيرمان بمونديال الأندية

ماذا حدث في الجولة الثانية بمونديال الأندية؟.. سقوط باريس سان جيرمان وتشيلسي والأهلي الأبرز.. مفاجأة فلامينجو البرازيلي.. تأهل 4 فرق لدور الـ 16.. و7 فرق تودع البطولة


يذكر أن النسخة الحالية من كأس العالم للأندية تقام للمرة الأولى بالنظام الجديد، بمشاركة 32 فريقًا موزعين على 8 مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16، على أن يقام النهائي يوم 13 يوليو المقبل على ملعب "ميتلايف" الشهير في ولاية نيوجيرسي.
 

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بوتافوجو أتليتكو مدريد كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2025

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