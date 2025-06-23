مسئول أمريكي: لا إصابات في صفوف القوات الأمريكية على قاعدة العديد

أفادت تقارير إخبارية بأن مسؤولا أمريكيا صرح، بأن الهجوم الإيراني على قاعدة العديد في قطر لم يسفر عن أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية المتمركزة بالقاعدة، مشيرا إلي أن الأنظمة الدفاعية تعاملت مع التهديد بكفاءة.

تحركات ميدانية إيرانية تسبق الأزمة

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال، عن تحركات عسكرية إيرانية مقلقة، تمثلت في نشر منصات إطلاق صواريخ استعدادا لهجوم محتمل على القوات الأمريكية في منطقة الخليج، ما رفع من حالة التأهب القصوى في واشنطن.

تصاعد التوتر بين إيران وأمريكا

وتعكس هذه التطورات تصاعدًا حادًا في التوتر بين طهران وواشنطن، وسط تحذيرات من تحول الضربات المحدودة إلي مواجهة شاملة في الخليج، خاصة مع استهداف مواقع حساسة ووجود قوات أمريكية في عدة دول عربية.

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