الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بيان عاجل من قطر بعد الهجوم علي قاعدة العديد: نحتفظ بحق الرد

قطر، فيتو
قطر، فيتو

قالت وزارة الخارجية القطرية: إن الدوحة تدين ‎ بشدة الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية.

الهجوم علي قاعدة العديد الجوية

وأضافت الخارجية القطرية: الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد انتهاك صارخ لسيادة ‎قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي.. وتحتفظ ‎قطر بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم الاعتداء السافر وما يتوافق والقانون الدولي.

وتابعت الخارجية القطرية: دفاعاتنا الجوية أحبطت الهجوم وتصدت للصواريخ الإيرانية بنجاح وسيصدر بيان حول ملابسات الهجوم.. ونؤكد أن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار بالمنطقة.

 

وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية

واستطردت الخارجية القطرية: قاعدة العديد كانت قد أخليت في وقت سابق وفقا للإجراءات الأمنية والاحترازية.. اتخذت كل الإجراءات لضمان سلامة العاملين بقاعدة العديد من منتسبي القوات القطرية والصديقة.

واختتمت: ندعو إلى وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخارجية القطرية الدوحة قاعدة العديد الهجوم علي قاعدة العديد الجوية

مواد متعلقة

التليفزيون الإيراني: بدء عمليات بشائر الفتح ضد قاعدة العديد الأمريكية في ‎قطر

إيران تطلق 6 صواريخ على قاعدة العديد الأمريكية فى قطر وسماع دوي انفجارات بسماء الدوحة

قطر تعلن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتًا في أجوائها

الأكثر قراءة

مش أول حادثة تعملها، مفاجأة في التحريات الأولية بواقعة دهس سيدة لأسرة بالتجمع الخامس

مأساة في التجمع الخامس، تفاصيل دهس سيدة لأسرة كاملة أثناء تنزههم بحي النرجس

انفراد.. الأرقام الحقيقية لعقد زيزو في الأهلي.. وجهات رقابية تطلب توضيحا

رسالة حاسمة من السيسي لرئيس وزراء اليونان عن دير سانت كاترين

ظهر على وجهه الرعب، إيران تعدم الجاسوس الثالث "أمين مهدوي‌" لقيادته مجموعة إلكترونية لصالح الموساد

انفراد، رئيس اتحاد رياضي يواجه اتهامات خطيرة بالاتجار في الممنوعات.. و"الشباب والرياضة" تحقق

قرارات النيابة في حادث دهس أسرة حي النرجس بالتجمع الخامس

جامعة عين شمس تستقبل وفدا رفيع المستوى من هونج كونج لتعزيز التعاون المشترك

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين 23-6-2025

تراجع 9 جنيهات للبلدي، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 (آخر تحديث)

47390 دولار سعر طن النحاس في الأسواق العالمية اليوم الإثنين

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب الشباب في الدور الرئيسي لمونديال كرة اليد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، تحدي الله للذين أشركوا به في الدنيا (فيديو)

تفسير رؤية القرد في المنام وعلاقتها بالفقر والمرض

في ذكرى الهجرة، نبوءة ورقة بن نوفل حول الهجرة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
البيت الأبيض: ترامب يتابع احتمال استهداف إيراني لقواعد أمريكية فى العراق والبحرين إلغاء رحلات مصر للطيران المتجهة من مطار القاهرة إلى مدن الخليج إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات