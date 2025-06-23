بيان عاجل من قطر بعد الهجوم علي قاعدة العديد: نحتفظ بحق الرد

قالت وزارة الخارجية القطرية: إن الدوحة تدين ‎ بشدة الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية.

الهجوم علي قاعدة العديد الجوية

وأضافت الخارجية القطرية: الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد انتهاك صارخ لسيادة ‎قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي.. وتحتفظ ‎قطر بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم الاعتداء السافر وما يتوافق والقانون الدولي.

وتابعت الخارجية القطرية: دفاعاتنا الجوية أحبطت الهجوم وتصدت للصواريخ الإيرانية بنجاح وسيصدر بيان حول ملابسات الهجوم.. ونؤكد أن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية

واستطردت الخارجية القطرية: قاعدة العديد كانت قد أخليت في وقت سابق وفقا للإجراءات الأمنية والاحترازية.. اتخذت كل الإجراءات لضمان سلامة العاملين بقاعدة العديد من منتسبي القوات القطرية والصديقة.

واختتمت: ندعو إلى وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار.

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