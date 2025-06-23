الأهلي والعين يجاوران أوكلاند سيتي في إحصائية سلبية بمونديال الأندية

كأس العالم للأندية، تواجد الأهلي والعين الإماراتي في إحصائية سلبية ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء الجولة الثانية من دور المجموعات.

ولم ينجح الأهلي ونظيره العين الإماراتي في زيارة شباك المنافسين بعد انتهاء الجولة الثانية لدور المجموعات بمونديال الأندية ويتواجد معهما في الإحصائية السلبية كل من أوكلاند سيتي ولوس أنجلوس.

وشهدت بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، عدم تحقيق 13 ناديا أي فوز بعد انتهاء الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة بمشاركة 32 فريقا.

وجاء الرباعي العربي الأهلي والهلال السعودي والوداد المغربي والعين الإماراتي علي رأس تلك الأندية التي لم تذوق طعم الفوز في مونديال الأندية حتي الآن.

وتضم قائمة الـ 13 فريقا بجانب الرباعي العربي كلا من بورتو البرتغالي وسياتل ساوندرز الأمريكي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي وبوكا جونيورز الأرجنتيني ولوس أنجلوس إف سي الأمريكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني ومونتيري المكسيكي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي وباتشوكا المكسيكي.

8 فرق بلا نقاط

كما شهدت البطولة عدم جمع 8 فرق أي نقاط حتي الآن وهم باتشوكا والعين والوداد وأولسان وأوراوا ريد دياموندز ولوس أنجلوس إف سي وأوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.



المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من مونديال الأندية 2025

الإثنين 23 يونيو

سياتل ساوندرز ضد باريس سان جيرمان - 10 مساءً

أتلتيكو مدريد ضد بوتافوجو - 10 مساءً

الثلاثاء 24 يونيو

بورتو ضد الأهلي - 4 صباحا

إنتر ميامي ضد بالميراس - 4 صباحا

أوكلاند سيتي ضد بوكا جونيورز - 10 مساءً

بنفيكا ضد بايرن ميونخ - 10 مساءً

الأربعاء 25 يونيو

الترجي ضد تشيلسي - 4 صباحا

لوس أنجلوس ضد فلامنجو - 4 صباحا

دورتموند ضد أولسان - 10 مساءً

صن داونز ضد فلومينينسي - 10 مساءً

الخميس 26 يونيو

أوروا ضد مونتيري - 4 صباحا

الإنتر ضد ريفر بليت - 4 صباحا

يوفنتوس ضد مانشستر سيتي - 10 مساءً

الوداد ضد العين - 10 مساءً

الجمعة 27 يونيو

الهلال ضد باتشوكا - 4 صباحا

ريد بول سالزبورج ضد ريال مدريد - 4 صباحا

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